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    Нардеп Бойко визнав агресію РФ проти України, але не захотів назвати Путіна Х*йлом (відео)

    Бойок заявив, що він начебто не вживає нецензурну лайку - Нардеп Бойко визнав агресію РФ проти України, але не захотів назвати Путіна Х*йлом (відео)
    Бойок заявив, що він начебто не вживає нецензурну лайку

    Бойко поспілкувався з представниками територіальної оборони

    Нардеп від партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко відмовився сказати «Путін – х**ло» та «російський військовий корабель йди на**й». Своє рішення він пояснив тим, що начебто не вживає нецензурну лайку.

    «Російська армія зробила агресію проти України», – заявив Бойко під час спілкування з представниками територіальної оборони.

    Нагадаємо, втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки.

    Теги: Росія війна Путін Юрій Бойко Опозиційна платформа — За життя
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    Нардеп Бойко визнав агресію РФ проти України, але не захотів назвати Путіна Х*йлом (відео)