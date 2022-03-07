Нардеп Бойко визнав агресію РФ проти України, але не захотів назвати Путіна Х*йлом (відео)
Бойко поспілкувався з представниками територіальної оборони
Нардеп від партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко відмовився сказати «Путін – х**ло» та «російський військовий корабель йди на**й». Своє рішення він пояснив тим, що начебто не вживає нецензурну лайку.
«Російська армія зробила агресію проти України», – заявив Бойко під час спілкування з представниками територіальної оборони.
Нагадаємо, втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки.