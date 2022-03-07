Лідер «Баварії» Левандовскі розірвав контракт зі спонсором, який допомагає Росії у війні з Україною

Перший контракт з Huawei Роберт підписав ще у 2015-му

33-річний нападник розірвав контракт з Huawei, за що йому довелось виплатити компенсацію у розмірі 5 мільйонів євро

Лідер Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовскі ухвалив рішення достроково припинити співпрацю з китайським гігантом.

33-річний нападник розірвав контракт з Huawei, за що йому довелось виплатити компенсацію у розмірі 5 мільйонів євро. На такий радикальний крок Левандовскі пішов, коли дізнався, що концерн допомагає Росії боронити кіберпростір під час війни з Україною.

«Ми ухвалили рішення припинити маркетингову співпрацю між Робертом Левандовскі та брендом Huawei. Таким чином, реалізацію всіх рекламних зобов'язань з нашого боку було призупинено», – цитує Томаша Завісляка, одного з представників польського футболіста, WP Sportowe Fakty.

Нагадаємо, перший контракт з Huawei Роберт підписав ще у 2015-му, а через п'ять років став послом китайської компанії в Європі.

Перед розірванням Левандовскі публічно кілька разів підтримував Україну.

Джерело: football24.ua