Ігри завершено. Росіян викинули зі світового кіберспорту

Список ігрових компаній, які залишили росію

Підтримуючи загальносвітовий тренд на ізоляцію росії, найвідоміші ігрові студії позбавили росіян можливості грати в новітні ігри.

Тож хто з ігрового світу підтримав Україну, та чітко висловив свою позицію стосовно російської агресії? Список опублікувало dev.ua

CD Projekt RED

Відома польська студія підтримала Україну та зупинила продаж своїх ігор на території росії та білорусі. Більше геймери з цих країн не зможуть купити ні Cyberpunk 2077, ні «Відьмака», ні будь-які інші тайтли чи доповнення до них.

Electronic Arts

EA також висловила солідарність з українцями і зупинила бізнес в росії та білорусі. Тепер EA не продаватиме там ігри, бандли з цифровою валютою чи будь-який інший контент. Найвідоміші ігри цього паблішера — The Sims, FIFA, Battlefield, Star Wars, Mass Effect.

Також Electronic Arts видалила російські команди зі спортивних відеоігор FIFA 22 і NHL 22.

Activision Blizzard

Студія також покинула російьский ринок через агресію проти України. В магазині Battle.net російські геймери вже кілька днів не можуть нічого купити: ані нових ігор, ані внутрішньоігрові предмети, ані продовжити підписку на вже встановлені ігри.

А отже, більше ніякого World of Warcraft, Call of Duty, Overwatch, Diablo та багатьох-багатьох тайтлів…

Bloober Team

Ще одна польська студія, яка припинила продажі в РФ та РБ. Студія відома серією психологічних хорорів Layers of Fear. Остання гра студії — The Medium — вийшла минулого року, сюжет там розвивається у посткомуністичній Польщі наприкінці 90-х років.

Boosteroid

Це платформа хмарного геймінгу, що дозволяє запускати відеоігри безпосередньо через браузер Boosteroid надає доступ до віддалених серверів, якщо потужності пристрою користувача недостатньо для запуску певної програми. Але росіянам вже не дозволяє.

Nintendo

У зв’язку з військовою агресію в бік України, в Nintendo eShop перестали обробляти транзакції у російських рублях. Платежі у російському Nintendo eShop зараз неможливі. А це значить — ніякої Зельди, Покемонів чи Маріо за російські гроші. Хоча дехто обходить обмеження з допомогою гаманця Qiwi.

Steam

В найбільшому ігровому сторі не можна розрахуватися російськими картками. Через PayPal також — команія повністю пішла з росії.

Playstation

Компанія вже почала блокувати нові ігри й припинила обробляти платежі з росії. Також Sony відклала реліз Gran Turismo 7 у росії на невизначений термін.

Microsoft

Корпорація призупинила продаж своїх продуктів і сервісів у росію, тож є ймовірність, що це стосуватиметься продуктів для Xbox. Популярний Minecraft вже видалили з Google Play і App Store.

Epic Games

Припинила всі комерційні відносини з росією через вторгнення в Україну. Російські геймери не можуть купувати ігри та ігровий контент навіть у безкоштовних тайтлах. Втім, доступ до вже придбаних ігор залишиться.

Rockstar Games

Розробники GTA призупинили продажі ігор в росії. Офіційної заяви поки не було, але на російській сторінці пише, що придбати гру в цьому регіоні не можна, повідомляє видання Aroged. Втім, ігри Rockstar для росіян ще доступні в Steam, який не приймає оплату з російських карток.

Ubisoft

Світова студія призупинила продаж ігор у росії. Компанія випускає ігри Assassin Creed, Far Cry, Rainbow Six.

WePlay Esports

Почала блокувати користувачів із росії на турнірній платформі. А також не висвітлюватиме Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 російською мовою.

Elisa Esports

По CS:GO усунув від участі усі російські клуби. Це означає, що організатори не запрошуватимуть такі команди, як Virtus.pro, Team Spirit, Gambit Esports, forZe та інші клуби, що належать росії.

Amazon

Компанія призупинила роботу над локалізацією MMORPG New World російською мовою.

NAVI

Українські чемпіони з Dota 2 та Counter Strike розірвали співпрацю з RuHub, VirtusPro, CybersportRu та Epic Esports Events.

Нагадаємо, Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії з огляду на те, що Кремль продовжує війну проти України, жертвами якої є велика кількість цивільного населення.