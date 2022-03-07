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    Латвійська авіакомпанія airBaltic припиняє роботу за російськими напрямками

    Латвійська авіакомпанія airBaltic припиняє роботу за російськими напрямками
    фото з відкритих джерел

    Це рішення прийнято після попереднього оголошення про тимчасове припинення польотів

    Латвійская авіакомпанія airBaltic заявила, що прийняла рішення покинути російський ринок та скасувати всі заплановані рейси до та з російських напрямків.

    Також компанія додала прапор України у свій логотип.

    Возможно, это изображение (текст «airBaltic Home Press Latvia- 2022 Book flights airBaltic leaves Russian market Log-inSign-up About us Flights Fs+hotel News Search My booking Check-in Customer Service Commitment in Information Sustainability and corporate responsibility Company history 04.03.2022 25 years inthe the sky Fleet Awards airBaltic leaves Russian market Press releases Riga. Latvian airline airBalticannounces that it has made decision to leave the Russian market until further notice and cancel all of the planned flights ano from Russian destin destinations This decision follows the previous announcement the temporary flight suspension.»)

    Нагадаємо, ТікТок більше не працюватиме в Росії.

    Також Puma закриє всі магазини в РФ.

    4 березня Росія остаточно заблокувала Facebook.

    До слова, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

    Раніше стало відомо, що Microsoft йде із Росії. Загалом понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.

    А ось Coca-Cola вирішила залишитись у РФ, тепер великі мережі супермаркетів знімають з поличок продукцію Coca-Cola.

    Теги: Росія війна Латвія авіаперевезення Україна
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    Латвійська авіакомпанія airBaltic припиняє роботу за російськими напрямками