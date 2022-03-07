Латвійська авіакомпанія airBaltic припиняє роботу за російськими напрямками
Це рішення прийнято після попереднього оголошення про тимчасове припинення польотів
Латвійская авіакомпанія airBaltic заявила, що прийняла рішення покинути російський ринок та скасувати всі заплановані рейси до та з російських напрямків.
Також компанія додала прапор України у свій логотип.
Нагадаємо, ТікТок більше не працюватиме в Росії.
Також Puma закриє всі магазини в РФ.
4 березня Росія остаточно заблокувала Facebook.
До слова, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.
Раніше стало відомо, що Microsoft йде із Росії. Загалом понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.
А ось Coca-Cola вирішила залишитись у РФ, тепер великі мережі супермаркетів знімають з поличок продукцію Coca-Cola.