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Нардеп Єфімов складає депутатський мандат

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардеп Єфімов складає депутатський мандат
фото з відкритих джерел

Єфімов зазначив, що його команда наразі максимально залучена у процесах збереження промислового та економічного потенціалу Краматорська

Нардеп від «Довіри» Максим Єфімов складає депутатський мандат. Про це він написав у Facebook.

«Від початку повномасштабної війни місцеві громади живуть у новій політичній реальності. У мирний час життя на місцях залежало від узгоджених дій Уряду й Верховної Ради. І їхньої здатності забезпечувати розвиток. Як представник Краматорська у парламенті, я сфокусував ці зусилля у політику масштабних трансформацій нашого міста. Втім, відчуваю, як війна щодня зменшує вагу інституцій. Посилюючи запит на персональне лідерство, яке полягає у здатності забезпечити людям безпеку, економічну активність і соціальний захист», – заявив він.

Єфімов зазначив, що його команда наразі максимально залучена у процесах збереження промислового та економічного потенціалу міста.

«Ці зусилля не лишають часу на щось інше. Зокрема і на депутатську діяльність. В умовах війни вона вимагає забагато зусиль. Їх, скажу відверто, бракує, і вони не завжди є результативними. Я ніколи не займався імітаціями. Не сприймаю умовностей і завжди налаштований на результат. Саме тому оголошую про складання повноважень депутата Верховної Ради України», – додав він.

Нагадаємо, 24 листопада народний депутат від партії «Батьківщина» Віталій Данилов написав заяву на складання повноважень.

Теги: Верховна Рада депутат

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