Веніславський пояснив, чому нардеп Торохтій не втратив мандат

Втрата депутатського мандата наступає лише, якщо депутат, який обраний за списком, добровільно вийшов зі складу фракції

Рішення фракції про виключення з фракції народних депутатів, які своїми діями ставлять під сумнів ефективність роботи парламенту або статус народного депутата, якщо вони були обрані чи за мажоритарної, чи за пропорційною виборчою системою, не тягне за собою втрату депутатського мандата. Про це повідомив нардеп, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки та представник президента України в парламенті Федір Веніславський в інтерв'ю Radio NV на запитання, чому виключений з фракції «Слуга народу» нардеп Богдан Торохтій не втратив статус нардепа.

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«Втрата депутатського мандата наступає лише, якщо депутат, який обраний за списком, добровільно вийшов зі складу фракції. Якщо його виключили – це вже не є виходом», – сказав Веніславський в ефірі Radio NV, коментуючи виключення Торохтія з парламентської фракції через тиждень після того, як її голова Давид Арахамія заявив, що Болгарія – не Мальдіви і позбавляти мандата Торохтія не будуть.

За словами представника президента в Раді, Торохтій тепер буде позафракційним депутатом Ради.

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«Ми маємо діяти в рамках Конституції. І як би нам цього не хотілося деколи, але приймати неправові, неконституційні рішення – це точно не той шлях, який ми маємо демонструвати, особливо, коли маємо намір стати повноцінним членом Європейського Союзу», – додав Веніславський.

Нагадаємо, журналісти зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану.

Раніше Арахамія заявляв, що торохтій законно перетнув кордон під час війни.

Згодом народного депутата Богдана Торохтія виключили зі складу фракції «Слуга народу».