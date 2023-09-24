Стефанчук пояснив, за яких умов Шуфрича можуть позбавити мандата

Шуфрич має власноруч написати відповідну заяву, аби скласти мандат

Механізми позбавлення мандату народного депутата прописані у семи пунктах згідно з Конституцією України. Ця процедура повинна бути виконана й у випадку Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді та який перебуває під вартою. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю «Радіо Свобода».

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Політик зауважив, що під час режиму воєнного стану змінювати Конституцію не можна, і «тому ми маємо використати саме ці сім пунктів».

Він пояснив, що аби скласти мандат, Шуфрич має власноруч написати відповідну заяву.

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«Для його актуального стану, безперечно, такі підстави можуть бути. Це власна заява. Якщо він бажатиме і її напише. І друге – це рішення суду, яке вступило в законну силу. Тому що, слава Богу, в Україні є суд. І я, до речі, як юрист не маю права коментувати цих речей, допоки триває слідство», – розповів Стефанчук.

Стефанчук також звернув увагу, що наразі слідство стосовно Шуфрича триває, і «тільки рішення суду у кримінальній справі, яке вступило в законну силу є абсолютним і неспростовним критерієм для визнання вини будь-якої особи».

Нагадаємо, під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у так звані «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області, йому повідомили про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Станом на зараз Шуфрич знаходиться в СІЗО – суд відправив його під варту без права застави на 60 днів (до 13 листопада).