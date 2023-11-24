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Народний депутат від «Батьківщини» склав мандат

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Народний депутат від «Батьківщини» склав мандат
Данилов уперше потрапив до Ради за списками «Батьківщини» у 2007 році
Фото: antikor.com.ua

Подробиці та причини такого рішення поки не озвучено, але 22 листопада Віталій Данилов вийшов із фракції «Батьківщина»

Сьогодні, 24 листопада, народний депутат від партії «Батьківщина» Віталій Данилов написав заяву на складання повноважень. Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

«Нардеп Віталій Данілов від «Батьківщини» написав заяву про складання депутатських повноважень… Вже завтра регламентний розгляне заяву, а парламент може оперативно достроково припинити повноваження пана Данілова», – написала Геращенко.

Подробиці та причини такого рішення поки не озвучено, але 22 листопада Віталій Данилов вийшов із фракції «Батьківщина».

«Повідомляю про свій вихід із депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» у Верховній Раді України дев'ятого скликання та складання депутатських повноважень», – зазначив Данілов в офіційній заяві.

Данилов родом із Хмельницької області. Вперше потрапив до Ради за списками «Батьківщини» у 2007 році. Під час виконання своїх повноважень у Раді працював у комітетах з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму та з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. У 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання від ВО «Батьківщина» як номер 16 у списку як член партії. З того часу був членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. На момент виборів був консультантом ТОВ «Інвестор-Атіка», керівником Харківської обласної організації «Батьківщини» та членом політради партії.

Раніше повідомлялося, що «Слуга» Арістов складає мандат.

Теги: парламент партії Ірина Геращенко депутат Батьківщина

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