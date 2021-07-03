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    Нардепка Лабунська запланувала відпустку на 750 тисяч гривень (фото)

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    Листування Анжеліки Лабунської потрапило до мережі - Нардепка Лабунська запланувала відпустку на 750 тисяч гривень (фото)
    Листування Анжеліки Лабунської потрапило до мережі
    Фото: t.me/Hello_Rada

    Депутат від «Батьківщини» планує відвідати Домінікану та США

    Близько 750 тисяч гривень планує витратити народна депутатка України Анжеліка Лабунська на літню відпустку. Як повідомляє Telegram-канал «Через плече», який опублікував фото листування нардепа від ВО «Батьківщина» під час засідання Верховної Ради, політик має намір відпочити в США і Домінікані.

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    Нардепка Лабунська запланувала відпустку на 750 тисяч гривень (фото)
    Нардепка Лабунська запланувала відпустку на 750 тисяч гривень (фото)

    Зокрема з листування випливає, що Лабунська планує потратити 20 тисяч доларів на відвідання Америки і 219 тисяч гривень – на Домінікану.

    Додамо, що за даними мережі «Опора», за весь період роботи Верховної Ради цього скликання Лабунська отримала понад 81 тисячу гривень допомоги по тимчасовій непрацездатності.

    У Верховній Раді депутат Лабунська отримує подвійну додаткову надбавку як заслужений юрист та кандидат юридичних наук.

    Також Анжеліка Лабунська не брала участі в жодному з голосувань у січні та у квітні цього року.

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    Теги: Батьківщина США депутат Анжеліка Лабунська Домініка парламент
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    Нардепка Лабунська запланувала відпустку на 750 тисяч гривень (фото)