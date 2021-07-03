Нардепка Лабунська запланувала відпустку на 750 тисяч гривень (фото)
Депутат від «Батьківщини» планує відвідати Домінікану та США
Близько 750 тисяч гривень планує витратити народна депутатка України Анжеліка Лабунська на літню відпустку. Як повідомляє Telegram-канал «Через плече», який опублікував фото листування нардепа від ВО «Батьківщина» під час засідання Верховної Ради, політик має намір відпочити в США і Домінікані.
Зокрема з листування випливає, що Лабунська планує потратити 20 тисяч доларів на відвідання Америки і 219 тисяч гривень – на Домінікану.
Додамо, що за даними мережі «Опора», за весь період роботи Верховної Ради цього скликання Лабунська отримала понад 81 тисячу гривень допомоги по тимчасовій непрацездатності.
У Верховній Раді депутат Лабунська отримує подвійну додаткову надбавку як заслужений юрист та кандидат юридичних наук.
Також Анжеліка Лабунська не брала участі в жодному з голосувань у січні та у квітні цього року.