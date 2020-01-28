Стали відомі імена нардепів, які жодного разу не голосували у Раді впродовж січня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

11 депутатів не проголосували в січні жодного разу

У січні 11 народних депутатів жодного разу не взяли участь у голосуваннях Верховної Ради.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Згідно з даними КВУ, 42 народні депутати взяли участь у менше, ніж 50% голосувань Ради. Із них 11 не проголосували жодного разу за місяць.

Серед депутатів, які не голосували в січні: Олександр Герега (група «За майбутнє»), Микола Люшняк (група «Довіра»), Юрій Солод (ОПЗЖ), Віктор Бондар (група «За майбутнє»), Микола Кучер (група «За майбутнє»), Владислав Бородін («Слуга Народу»), Руслан Горбенко («Слуга Народу»), Роман Костенко («Голос»), Анжеліка Лабунська («Батьківщина»), Вадим Столар (ОПЗЖ), Любов Шпак («Слуга Народу»).

З іншого боку є дев'ять депутатів, які взяли участь в усіх голосуваннях Ради. Це Софія Федина («Європейська Солідарність»), Олександр Літвінов («Слуга Народу»), Богдан Кицак («Слуга Народу»), Володимир Ватрас («Слуга Народу»), Олег Воронько («Слуга Народу»), М. Заремський («Слуга Народу»), Олена Криворучкіна («Слуга Народу»), Сергій Алєксєєв («Європейська Солідарність») та Руслан Князевич («Європейська Солідарність»).

Всього в січні відбулося шість пленарних засідань Ради, на яких було проведено 299 голосувань.

За цей час депутати прийняли за основу закони про службу зовнішньої розвідки та про легалізацію азартних ігор, а також в цілому було прийнято закон про повну загальну середню освіту.