Юліна тридцятка. Кого Тимошенко бере з собою у наступний парламент вибори

Юлія Тимошенко та її нові соратники Сергій Тарута і Валентин Наливайченко

Фінансова скрута змусила лідерку «Батьківщини» довго чаклувати над виборчим списком

Наявність в ньому несподіваних персон, причому вже в першій п’ятірці, свідчить про одне – Юлії Володимирівні на виборчу кампанію дуже потрібні гроші

Кого веде в Раду «Батьківщина»

На з’їзді партії «Батьківщина», який скромно у понеділок пройшов на подвір’ї штабу партії, була представлена лише перша п’ятірка списку партії на дочасних виборах. Це дало привід для розмов про цейтнот, у якому опинилась Тимошенко: поточні рейтинги «Батьківщини» та готовність до коаліції зі «Слугою народу» з подальшим входженням деяких депутатів до виконавчої влади дозволяють казати про потенційно прохідну тридцятку. Отож кожне місце – на вагу золота.

Торги тривали до середи, 12 червня. Вчора увечері у Тимошенко оприлюднили 50 прізвищ.

Якщо в 2014-му році Тимошенко задекларувала курс на радикальне омолодження партії, то цього разу від тренду на «нові обличчя» відмовились. Про це красномовно свідчить перша п’ятірка: Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Сергій Соболєв, Олена Кондратюк.

Про альянс Тимошенко з головами партій «Основа» Сергієм Тарутою та «Справедливість» Валентином Наливайченком було відомо давно, але те, що вони займуть місця в списку одразу за спиною лідерки, стало сюрпризом. І для багатьох відданих партійців сюрпризом неприємним – хоча кістяк нинішньої фракції «Батьківщини» (найменшої в парламенті) зберігся, багато хто з членів команди Тимошенко міг розраховувати на більше.

Наприклад, Олександра Кужель демонстративно відмовилась від місця в першій двадцятці списку заради того, «щоб молоді і зухвалі, з новим модерним мисленням і новим баченням, мали можливість втілити свої таланти і професіоналізм на благо України». Це можна було б вважати своєрідним стьобом, бо називати «молодими та зухвалими» Таруту з Наливайченком або, скажімо, Олексія Кучеренка та багатьох інших персонажів з двадцятки можна лише з великою іронією. Втім в розмові з «Главкомом» Кужель запевнила, що спочатку у неї було прохідне 17 місце, але вона відмовилась від нього через велику втомленість від роботи в Раді: «Я хотіла, щоб ми більше підтримали наших регіональних керівників і залишаюсь працювати в партії експертом».

«Стара гвардія»

Юлія Тимошенко (№1, зміна у порівнянні зі списком на минулих виборах – +1),

Сергій Соболєв (№4, 0),

Олена Кондратюк (№5, +13),

Іван Кириленко (№6, +8),

Андрій Кожем’якін (№7, +6),

Григорій Немиря (№8, -1),

Сергій Власенко (№9, +6),

Валерій Дубіль (№10, +9),

Олександр Абдуллін (№11, +6),

Іван Крулько (№12, -4),

Костянтин Бондарєв (№14, +8),

Віталій Данілов (№16, +5),

Альона Шкрум (№22, -17),

Вадим Івченко (№24, -18),

Сергій Євтушок (№25, на минулих виборах йшов по мажоритарці),

Михайло Лівінський (№28, +5),

Олександр Чорноіваненко (№29, +16).

Сергій Митрофанський (№31, +24),

Олексій Рябчин (№32, -23),

Олександра Кужель (№ 37, -21),

Олег Радковський (№38, +1),

Ірина Верігіна (№ 41, 0),

Віктор Олійник (№44, +2),

Сергій Подгорний (№45, +2),

Олена Шустік (№46, +44),

Ольга Боднар-Петровська (№47, +7),

Андрій Павловський (№48, -14),

Микола Приходько (№50, +123).

Нижче тридцятки:

У порівнянні з фракцією, яка зайшла в Раду в 2014 році, зі списку зникли колишній перший номер Надія Савченко, Дмитро Шлемко, який сам склав повноваження, аби до Ради зайшов більш «ресурсний» Валерій Дубіль, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, давній соратник Тимошенко Борис Тарасюк та ситуативний Ігор Луценко. За даними «Главкому», партія буде лобіювати Тарасюка на посаду представника України в НАТО.

А найбільше позицій втратили, як бачимо, якраз «молоді та зухвалі» Альона Шкрум, чоловік якої – Дмитро Наталуха – балотується по списках партії «Слуга народу». Вадим Івченко та Олексій Рябчин. При цьому Шкрум, появу якої на минулих виборах в першій п’ятірці пов’язували з Віктором Пінчуком, змінила дружина директора пінчуківського медіахолдингу «Старлайтмедіа» Олександра Богуцького Олена Кондратюк. І це не останні «вуха» олігарху в списку.

Серед «старогвардійців» в першій тридцятці, які не є діючими депутатами, але мають всі шанси ними стати – голова Київської облорганізації «Батьківщини» та один з її спонсорів Костянтин Бондарєв (№14), ще один «ресурсний» кандидат – колишній президент футбольної прем’єр-ліги Віталій Данілов (№16), екс-керівник апарату прем’єр-міністра Тимошенко Михайло Лівінський (№ 28) та голова Кіровоградської облради Олександр Чорноіваненко (№29).

Анжеліка Лабунська та Юлія Тимошенко

Вочевидь, повернуть собі депутатські мандати давня соратниця Тимошенко депутат трьох скликань Анжеліка Лабунська (№13), яка в 2015–2016 роках була головою Житомирської облради і яку традиційно пов’язують з бізнесменом Костянтином Жеваго, та голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець (№20). Колишній депутат двох скликань від БЮТ останнім часом організовував акції та роздавав коментарі, які грають на руку енергетичному монополісту Ринату Ахметову.

Новенькі

Ніколаєнко був першим заступником Тарути у 2014 році, коли той намагався керувати Донецькою обладміністрацією

Окрім себе Тарута та Наливайченко запхнули до потенційно прохідної частини списку «Батьківщини» по одному своєму соратнику. Тарута – голову своєї партії «Основа» Андрія Ніколаєнко (№19), обличчя якого красувалось на біг-бордах нарівні з Тарутою, поки той не знявся з президентських виборів на користь Тимошенко. Ніколаєнко був першим заступником Тарути у 2014 році, коли той в кризовий період не сказати щоб успішно намагався керувати Донецькою обладміністрацією. Раніше Ніколаєнко був помічником нардепів-«регіоналів» Юрія Каракая та Сергія Ларіна та заступником голови Кіровоградської обладміністрації, яку очолив в 2013 році. Після подій 2014 року та піврічного перебування в Донецькій ОДА пішов у бізнес: Ніколаєнко є головою компанії «Велта», яка розробляє родовище ільменіту на такій знайомій йому Кіровоградщині. Цікаво, що починав свій трудовий шлях майбутній нардеп від «Батьківщини» на дипломатичній службі – в посольстві України в Кореї.

Маркіян Лубківський та Валентин Наливайченко

Більш тісно пов’язана з дипломатією креатура Наливайченка – Маркіян Лубківський (№30). В команді Віктора Ющенка, в якій свого часу перебував Наливайченко, Лубівський займав посади заступника Держсекретаря, керівника головної служби гуманітарної політики Секретаріату президента, а згодом поїхав в сонячну Хорватію, де з 2007 по 2009 роки працював послом. Повернувшись в Україну, очолив організаційний комітет по організації чемпіонату Європи з футболу. Маркіян – син колишнього нардепа та посла України в Чехії Романа Лубківського.

На губернаторській посаді Цимбалюк називав Януковича «найбільшим союзником Західної України»

Генерал-лейтенант МВС Михайло Цимбалюк (№15), який керував Тернопільською та Львівською обладміністраціями за президентства Віктора Януковича, з 2016 року очолює львівську обласну організацію «Батьківщини». На губернаторській посаді Цимбалюк називав Януковича «найбільшим союзником Західної України», але після відставки різко змінив риторику.

Ольга Бєлькова

Ольга Бєлькова (№17) – одна з несподіванок списку. Вона входить в парламенті у фракцію Блока Порошенка, куди потрапила по квоті «Удару». Проте Бєлькову асоціюють не стільки з Віталієм Кличком, скільки з Віктором Пінчуком – раніше вона кілька років працювала директором благодійного фонду Пінчука та менеджером в його компанії EastOne. «З Бєльковою ми давно співпрацювали і вели переговори, вона працювала з нашою експертною радою, – пояснює заступник голови партії Сергій Соболєв. – Для нас це була знахідка – вона достатньо серйозно розбирається в питаннях енергетики, комунального господарства».

Олексій Кучеренко

Олексій Кучеренко (№18) – депутат трьох скликань та колишній міністр з питань житлово-комунального господарства в уряді Тимошенко. Медійне обличчя, багато світиться на телебаченні, де критикує нинішню тарифну політику. Зменшення тарифів – одна з ключових передвиборчих тез Юлії Володимирівни.

Андрій Пузійчук (№21) – дуже непублічний кандидат, який очолює Чернігівську облорганізацію «Батьківщини». Людина з таким саме ім’ям, прізвищем та по-батькові раніше була керівником «Київської будівельної компанії», діяльність якої вже припинено. «Андрій дуже добре працював по Чернігівській області, коли Валера Дубіль пішов з керівництва організації», – каже Кужель.

Володимир Кабаченко (№23) – людина-загадка, яка єдина в списку вказана без по-батькові. «Наскільки я знаю, це достатньо відомий лікар-онколог, – пояснює Соболєв. – Він проходив співбесіди і дуже сподобався – ми хотіли дати трошки живої нової крові. При цьому у нас була умова, щоб ці люди ніколи не були в політиці».

Михайло Соколов

Михайло Соколов (№26) – голова фракції «Батьківщина» в Миколаївській облраді, раніше – депутат Дніпропетровської міськради, народний депутат 6-го скликання. У Миколаєві він кілька разів потрапляв у корупційні скандали, проте Юлія Володимирівна горою стояла за свого соратника, розповідаючи про політичні репресії. В 2015 році сплила історія, що британська компанія Trident Foundation, директором якої був вказаний Соколов, оплачувала послуги лобістської компанії, що організовувала зустрічі Тимошенко з американськими політиками. Також Соколову досі згадують його спроби скасувати постанову уряду про обов’язкове дублювання фільмів в кінотеатрах українською мовою.

Богдан Лукашук – син нардепа трьох скликань від БЮТ та «Батьківщини» Олега Лукашука

Богдан Лукашук (№27) – голова Хмельницької молодіжки «Батьківщини». Лукашук-молодший – син народного депутата трьох скликань від БЮТ та «Батьківщини» Олега Лукашука. Богдан встиг попрацювати в Державному комітеті з земельних ресурсів в 2010–2011 роках та заступником голови Хмельницької райдержадміністрації в 2014–2015-х. Був помічником колишнього нардепа від БЮТ Антона Яценка, коли той вже перебував в лавах Партії регіонів.

Список «Батьківщини» виявився в міру консервативним, в міру компромісним, а наявність в ньому несподіваних персон, причому вже в першій п’ятірці, свідчить про одне – Юлії Володимирівні на виборчу кампанію дуже потрібні гроші.

Павло Вуєць, «Главком»