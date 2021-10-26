Pandora Papers: НАЗК перевіряє причетність нардепа Гереги до бізнесу в окупованому Криму

Завдяки витоку Pandora Papers журналісти виявили мережу офшорних компаній, яка належала народному депутату Олександру Герезі

Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє декларацію народного депутата від групи «За майбутнє» Олександра Гереги за 2020 рік. Так, у матеріалі «Слідства.Інфо» йдеться про те, що завдяки витоку Pandora Papers журналісти виявили мережу офшорних компаній, яка належала народному депутату Олександру Герезі. Ці фірми пов’язані із мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму.

Документи міжнародних провайдерів, які отримали журналісти, визначають подружжя Герег власниками п’яти кіпрських компаній.

«Усі вони належали подружжю Герег через мережу офшорних компаній, зокрема через два фонди, Fundationsanstalt та Gold Taurus Stiftung. Така структура кіпрських компаній дозволяла на той момент уникати декларування», – йдеться у матеріалі ЗМІ.

Журналісти звертають увагу, що обидва фонди не зазначені у декларації народного обранця, як і дві з п’яти кіпрських компаній – Samelio Holdings Limited та Edlagor Enterprises Limited.

Остання володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в окупованому Криму, «Новацентр К». Мережа представлена чотирма гіпермаркетами в Сімферополі та Севастополі, які до окупації Криму були частиною «Епіцентру».

Раніше зв’язок подружжя Герег із кримським бізнесом журналісти встановили через те, що партнером кіпрських фірм у цьому бізнесі виступав Олег Воротний, бізнес партнер власників «Епіцентру». Однак саме завдяки витоку Pandora Papers вдалося з’ясувати, що Олександр та Галина Гереги мали безпосередній стосунок до торгівлі будматеріалами, зокрема, в Криму вже після окупації півострова Росією.

Документи із найбільшого за всю історію витоку файлів свідчать про те, що Олександр та Галина Гереги через мережу фондів та фірм були бенефіціарними власниками кіпрської компанії Edlagor Enterprises Limited у 2015-му та проводили фінансові операції із групою компаній Гереги щонайменше до 2019-го.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що не побачив нічого нового в розслідуванні «Слідства. Інфо» за результатами розслідування Pandora Papers про офшори.

Президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру. А ще Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка.