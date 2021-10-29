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    Податкова амністія. Стало відомо, яку суму «засвітили» українці за два місяці

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    Одноразове добровільне декларування розпочалося 1 вересня і триватиме рік - Податкова амністія. Стало відомо, яку суму «засвітили» українці за два місяці
    Одноразове добровільне декларування розпочалося 1 вересня і триватиме рік
    фото з відкритих джерел

    До бюджету від декларування доходів українців надійшло 6 млн грн

    Від старту податкової амністії, а це майже два місяці, українці задекларували 111 млн грн. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

    Із 1 вересня до бюджету від декларування цієї суми надійшло 6 млн грн.

    «Динаміка позитивна, з кожним днем громадяни подають дедалі більше декларацій, проблем із процесом оформлення немає», – зазначив Гетманцев.

    Раніше Гетманцев назвав три основні цілі податкової амністії.

    Нагадаємо, влітку Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податкову амністію, який дозволить українцям легалізувати свої доходи/статки, отримані з неофіційних джерел. Законом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

    Опозиційні парламентські сили піддали закон критиці та вимагали від Зеленського ветувати його, вказуючи на те, що він створить для громадян суттєві додаткові труднощі. Тим не менше, закон був підписаний головою держави.

    Детальніше про те, що собою являє податкова амністія по-українськи, і яке відношення ця акція має до більшості українців читайте у матеріалі «Податкова амністія з 1 вересня: скільки і кому доведеться платити».

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    Теги: бюджет гроші закон декларація українці амністія Данило Гетманцев
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    Податкова амністія. Стало відомо, яку суму «засвітили» українці за два місяці