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    «Слуга» Холодов подав недостовірну декларацію, – НАЗК

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    Одразу два джерела у державній міграційній службі України&nbsp;журналістам повідомили, що&nbsp;Андрій Холодов має довідку на проживання на Кіпрі - «Слуга» Холодов подав недостовірну декларацію, – НАЗК
    Одразу два джерела у державній міграційній службі України журналістам повідомили, що Андрій Холодов має довідку на проживання на Кіпрі

    Журналістам вдалося знайти документальні підтвердження зв’язку Холодова з тютюновим бізнесом

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запросило народного депутата, члена фракції «Слуга народу» Андрія Холодова для надання пояснень щодо недостовірного декларування.

    Нагадаємо, журналісти програми «Схеми. Корупція в деталях», що є спільним проєктом Радіо Свобода та каналу UA: перший дійшли висновку, що «слуга народу» Андрій Холодов відстоював у комітеті Ради не державні, а власні приватні інтереси – під виглядом боротьби з тютюновими монополістами.

    «Схемам» вдалося знайти документальні підтвердження його зв’язку з тютюновим бізнесом, від якого він сам всіляко відхрещувався. Журналісти розплутали клубок підставних осіб, простежили за рухом коштів, які українці платять за тютюнові вироби в сотнях київських кіосків – і опинилися на Кіпрі біля маєтку самого Холодова, де й бере початок засекречений бізнес його родини, який на момент журналістського розслідування не був вказаний у декларації, а з’явився в ній тільки у 2020 році. Журналісти «Схем» зустріли і самого парламентаря на Кіпрі саме тоді, коли в нього за графіком був запланований тиждень роботи з українськими виборцями.

    Андрій Холодов має довідку на проживання на Кіпрі, про що журналістам повідомили одразу 2 джерела у державній міграційній службі України.

    Теги: депутат тютюнові вироби НАЗК розслідування партія Слуга народу
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    «Слуга» Холодов подав недостовірну декларацію, – НАЗК