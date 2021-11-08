«Слуга» Холодов подав недостовірну декларацію, – НАЗК

Журналістам вдалося знайти документальні підтвердження зв’язку Холодова з тютюновим бізнесом

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запросило народного депутата, члена фракції «Слуга народу» Андрія Холодова для надання пояснень щодо недостовірного декларування.

Нагадаємо, журналісти програми «Схеми. Корупція в деталях», що є спільним проєктом Радіо Свобода та каналу UA: перший дійшли висновку, що «слуга народу» Андрій Холодов відстоював у комітеті Ради не державні, а власні приватні інтереси – під виглядом боротьби з тютюновими монополістами.

«Схемам» вдалося знайти документальні підтвердження його зв’язку з тютюновим бізнесом, від якого він сам всіляко відхрещувався. Журналісти розплутали клубок підставних осіб, простежили за рухом коштів, які українці платять за тютюнові вироби в сотнях київських кіосків – і опинилися на Кіпрі біля маєтку самого Холодова, де й бере початок засекречений бізнес його родини, який на момент журналістського розслідування не був вказаний у декларації, а з’явився в ній тільки у 2020 році. Журналісти «Схем» зустріли і самого парламентаря на Кіпрі саме тоді, коли в нього за графіком був запланований тиждень роботи з українськими виборцями.

Андрій Холодов має довідку на проживання на Кіпрі, про що журналістам повідомили одразу 2 джерела у державній міграційній службі України.