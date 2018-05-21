Нардеп-утікач розповів на російському каналі про плани йти в президенти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Онищенко

На думку Онищенка, «після серпня–вересня передвиборчі перегони будуть іти повним ходом»

Народний депутат-утікач Олександр Онищенко в програмі російського телеканалу НТВ оголосив про намір балотуватися на посаду президента України.

«Я планую виставляти свою кандидатуру на президентські вибори», – цитує Онищенка «Гордон».

На думку Онищенка, «після серпня–вересня передвиборчі перегони будуть іти повним ходом».

За словами нардепа, вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року.

«Якраз на мій день народження», – зазначив він.

Раніше Онищенко, що перебуває в розшуку, оприлюднив частину запису розмови, як він стверджує, за участю президента Порошенка, що стосується екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

У НАБУ заявляли, що готові вивчити записи, зроблені депутатом-утікачем Онищенком, якщо він надасть їх оригінали.

Нардеп заявив, що був переговорником олігарха Ріната Ахметова і Злочевського на перемовинах з Порошенком. Онищенко увімкнув запис, на якому чути голос, схожий на голос президента. На цьому записі йдеться про прохання закрити справу проти Злочевського.

Натомість керівник фракції БПП Артур Герасимов заявив, що не буде коментувати оприлюднені записи Онищенка, назвавши це «фейком».

Також 19 квітня видання «Страна» опублікувало одну главу з книги Онищенка, де описано, як нібито партія «Народний фронт» з допомогою корупційної схеми вкрала з держбюджету 40 млн доларів, які були спрямовані на її виборчу кампанію.

У свою чергу Яценюк заявив, що інформація, яка міститься у книзі Онищенка – це «продовження брудної і цинічної кампанії» проти нього і «Народного фронту».

Також «Народний фронт» закликав НАБУ встановити замовників кампанії проти Яценюка.