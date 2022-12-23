Нардеп-військовий пояснив, чому Україна досі не вдарила у відповідь по Білорусі

«Ніхто не хоче розширювати лінію фронту»

ЗСУ не завдають ударів по Білорусі, аби не спровокувати вступ білоруської армії у війну. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив ветеран АТО, «кіборг», полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко.

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«Думаю, у нашому керівництві ніхто не хоче розширювати лінію фронту. Нікому не вигідно, щоби Білорусь нападала. Те, що вони наш ворог – беззаперечно. Те, що їх Росія використовує – це факт. Але безпосередньо їхня армія не включилася у війну», – сказав нардеп.

Роман Костенко припустив, що якби ЗСУ мали більше зброї, якою військові могли б систематично влучати по аеродромах Білорусі, то можна було б розглядати можливість завдавати ударів по об’єктах.

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«Є побоювання спровокувати вступ Білорусі у війну. Якби була зброя, якою ми могли би систематично завдавати ударів по аеродромах, якби у нас були «Сапсани» (проєкт оперативно-тактичного ракетного комплексу, що створювався спільними зусиллями ДКБ «Південне» і «Південмашу», нині заморожений – «Главком»), чи хоча б «Вільха-М» (українська реактивна система залпового вогню – «Главком»), достатня кількість Himars і ракет ATACMS (Army TACtical Missile System, армійська тактична ракетна система, – «Главком») – це одна справа. А якщо у нас обмежена кількість такої зброї і ми можемо зробити одну «бавовну», а після цього Білорусь знайде чіткий привід вступити у війну – це інша справа. Тому що розшириться лінія фронту», – вважає ветеран АТО.

Костенко сказав, що атаки на білоруські аеродроми можливі тільки тоді, коли ми зможемо постійно влучати по них, маючи достатню кількість далекобійної зброї. Наразі Білорусь має значно більше зброї порівняно з Україною.

«У білорусів багато ракет Точка-У, у них дуже багато, може навіть більше, ніж у нас ракет С-300, які долітають до Києва. Багато у них «Градів» і «Ураганів». Білоруська армія – це 40 тис. осіб. Але навіть без фізичного заходу на нашу територію Білорусь може отримати право використовувати їх проти нас. Тобто не Росія, а саме Білорусь. Вони можуть підключитися до ракетного терору на боці Росії і закидати нас ракетами», – переконаний він.

Народний депутат пригадав, що головком ЗСУ Валерій Залужний сказав у своєму інтерв’ю, що українські військові не можуть далеко стріляти.

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«Тобто вистрілити один раз ми можемо. Але потім доведеться розширювати засоби ППО, щоби стримувати Білорусь. Нині у Білорусі 70% населення не підтримує вторгнення Путіна в Україну. А коли ми почнемо обстрілювати, і у нас буде чим, ці розклади можуть змінитися», – додав Роман Костенко.

Нагадаємо, Росія перекинула до Білорусі нову партію зенітно-ракетних комплексів.