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Багатоходівка Банкової. Нардепи Рабінович та Васильковський сьогодні втратять мандати

Надія Клочко
glavcom.ua
Багатоходівка Банкової. Нардепи Рабінович та Васильковський сьогодні втратять мандати
Голосування щодо Рабіновича і Васильковського заплановане на 3 листопада
фото з відкритих джерел

Ігор Васильковський та Вадим Рабінович були позбавлені громадянства ще у липні

Сьогодні, 3 листопада, Верховна Рада готується до ухвалення знакового рішення. Народні обранці Ігор Васильковський («Слуга народу») і Вадим Рабінович (ОПЗЖ), ймовірно, втратять депутатські мандати. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Сьогоднішнє голосування фактично стане фіналом багатоходівки, яку розробили на Банковій, ще на початку літа. Як відомо, спочатку, у липні, у мережі з’явився президентський указ про припинення громадянства України згаданих нардепів. Офіційно Офіс президента тоді не став підтверджувати справжність документа.

І лише тепер, через три місяці, головний канцелярист Зеленського Андрій Єрмак сповістив Раду: дійсно, окремі члени парламенту втратили свої українські паспорти. Після чого запустився механізм дострокового припинення їхніх повноважень.

Варто зауважити, що процедура, до якої вдався Офіс президента не є новою. За схожим механізмом у 2017 році президент Петро Порошенко позбавив мандата депутата Андрія Артеменка також на підставі втрати громадянства.

Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що «слуга народу» Ігор Васильковський та нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович, яких раніше позбавили громадянства, тепер можуть втратити мандати. Відповідні проєкти постанов про позбавлення їх депутатських мандатів вже зареєстровані на сайті Верховної Ради. Причиною позбавлення мандатів вказано припинення громадянства України.

Зазначимо, представник «Слуги народу» Васильковський до останнього відмовлявся визнавати автентичність секретного указу Зеленського.

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Теги: Верховна Рада Вадим Рабінович партія Слуга народу

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