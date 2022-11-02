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Нардеп Гончаренко відповів на нові ядерні погрози рашиста Медведєва

Юрій Лящук
glavcom.ua
Нардеп Гончаренко відповів на нові ядерні погрози рашиста Медведєва
Росія змушена миритися з поразкою у війні
фото з відкритих джерел

Російське керівництво вже серйозно говорить про свою поразку у війні з Україною

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 1 листопада вибухнув новими погрозами з приводу України. Він вимагає припинення контрнаступу ЗСУ. Скандальну заяву представника путінського режиму прокоментував депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко на своєму каналі в Telegram.

Медведєв у своєму посту стверджує, що деокупації українських територій та поразка Росії у цій війні нібито загрожує останнім розпадом. У зв'язку з цим він погрожує застосувати ядерну зброю.

Гончаренко побачив у нових погрозах Медведєва позитив.

«Що тут важливого? По-перше, ра**сти вже серйозно говорять про свою поразку. По-друге, за Крим цей сонечко обіцяв «судний день», йому обіцяти – не мішки тягати. По-третє, вони неодмінно програють. І зараз ви бачите лише стадію «торгу», а потім буде «прийняття», – констатував нардеп.

Нагадаємо, днями президент США Джо Байден назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна, який заперечив будь-які наміри застосувати ядерну зброю проти України, доволі небезпечними.

Раніше Сполучені Штати Америки попередили російського президента Володимира Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні.

Читайте також: Кремлівський режим ядерними погрозами запустив процес розпаду імперії – РНБО
Теги: росія війна Дмитро Медведєв Олексій Гончаренко

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