Нардепи повертаються до роботи: що розгляне Рада наступного тижня
Після нового року нардепи працювали із виборцями, а також у комісіях, комітетах і фракціях
Верховна Рада України наступного тижня збереться на перше пленарне засідання у новому 2022 році. Згідно порядку денного, оприлюденого на сайті парламенту, протягом тижня народні депутати планують розглянути понад 100 законопроєктів.
Зокрема, йдеться про такі документи:
- №3415 – щодо протидії поправочному спаму;
- №4278, 4279 – про підвищення ліміту оподаткування замовлення із зарубіжних інтернет-магазинів зі 100 до 150 євро;
- №5583 – про внесення змін до закону про статус ветеранів війни, щодо вдосконалення системи соціального захисту;
- №5864 – щодо запровадження Дня Української Державності, який відзначатимуть 28 липня;
- пакет президентських законопроектів щодо запровадження економічного паспорта №№6394, 6395, 6396, 6397;
- №6302 – щодо підготовки та ведення національного спротиву;
- №6287 – щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження.
Від початку року народні депутати ще не проводили пленарних засідань. До цього вони працювали із виборцями, а також у комісіях, комітетах і фракціях.
Також нагадаємо, що Рада після канікул візьметься за пенсійну реформу.
Додамо, що «Слуга народу» має намір вигнати понад 60 депутатів. Мова йде про депутатів місцевих рад.