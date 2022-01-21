Канал «Рада» витрачає держбюджет на акторів для новин (документ)

Які ролі виконують актори у новинах та шоу в документі не вказано

Державний телеканал «Рада» оплачує послуги акторів для виробництва новин та шоу. Про це йдеться у відповіді каналу на запит «Українських новин».

Гонорари акторів вказані у кошторисах до контракту на виробництво телепрограм компанією «Кінокіт», яка у грудні отримала від «Ради» 9 млн грн і заповнює своїми програмами майже весь ефір державного телеканалу.

За участь у 10-хвилинному випуску новин гонорар актора складає 650 грн. За 20-хвилинний платять у два рази більше. Участь актора у шоу – 6 тис. грн. Аналогічні суми гонорарів вказані ведучих..

Які ролі виконують актори у новинах та шоу в документі не вказано.

Документ: ukranews.com

Раніше «Главком» повідомляв, що керівництво каналу «Рада» не пояснює, куди йдуть бюджетні гроші. У 2022 році фінансування парламентського каналу «Рада» зросло майже всемеро порівняно з минулим роком.

До слова, 11 січня телеканал «Рада» під фото спікера парламенту Руслана Стефанчука написав слова «раптово помер». Зокрема, «Рада» у новинній стрічці повідомляла про смерть голови Європарламенту Давіда Сассолі, проте фото Руслана Стефанчука, який коментував смерть європейського політика, було розміщене на екрані таким чином, що знизу був напис «раптово помер».

Також повідомлялося, колишні ведучі каналів «112 Україна» та ZIK перейшли працювати на оновлений канал «Рада», до них приєднаються політтехнолог Володимир Петров та ведучий Сергій Іванов.

Як відомо, за реформу «Ради» відповідає Олексій Семенов, який свого часу запускав «112 канал», NewsOne та «Прямий». Телеменеджер зазначив, що перезапуск «Ради» відбувався в стислий термін. «Я отримав запрошення від Вадима Перенчука три тижні тому, фактично стільки зайняла уся трансформація. Це рекордний термін», – зауважив Семенов.