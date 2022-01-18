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    Рада після канікул візьметься за пенсійну реформу

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    На думку Олени Шуляк&nbsp;реформування пенсійної системи в&nbsp;Україні не відбуватиметься надто швидко - Рада після канікул візьметься за пенсійну реформу
    На думку Олени Шуляк реформування пенсійної системи в Україні не відбуватиметься надто швидко
    Фото: Olena Shuliak/Facebook

    Найближчий пленарний тиждень розпочнеться у парламенті 24 січня

    Верховній Раді на найближчому пленарному тижні слід розпочати розгляд законопроєкту про пенсійну реформу в Україні, вважає голова політичної партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

    «Як голова партії я пропонувала наприкінці минулого року і наполягатиму, щоб на першому робочому тижні Верховної Ради в січні обов'язково було розглянуто законопроєкт, що стосується пенсійної реформи. На жаль, він так і не був ухвалений навіть у першому читанні. На сьогодні він пройшов комітет, він рекомендований до ухвалення, погоджений з усіма стейкхолдерами, Кабміном та професійним середовищем, і тому я вважаю, що він має бути просто номером один на порядку денному, щоб реформування пенсійної системи все-таки відбулося», – сказала Шуляк у коментарі «Інтерфакс-Україна».

    Водночас вона зазначила, що реформування пенсійної системи в Україні, ймовірно, не відбуватиметься надто швидко, але «Рада просто зобов'язана винести цей законопроєкт як пріоритетний».

    Окрім того, голова політсили розраховує на те, що парламент зможе наступного тижня розпочати розгляд президентської ініціативи щодо економічного паспорта українців.

    Згідно з календарним планом шостої сесії Верховної Ради, найближчий пленарний тиждень розпочнеться у парламенті 24 січня.

    Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль анонсував підвищення мінімальної пенсії для українців старше 70 років.

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    Теги: пенсіонери реформа податки партія Слуга народу пенсія парламент
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    Рада після канікул візьметься за пенсійну реформу