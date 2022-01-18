«Слуга народу» має намір вигнати понад 60 депутатів

Партія планує почати застосовувати імперативний мандат до депутатів у регіонах

Провладна партія «Слуга народу» підготувала список із 61 депутата місцевих рад, яких можуть виключити за процедурою імперативного мандата. Про це сьогодні повідомила голова партії Олена Шуляк, пише «Інтерфакс-Україна».

«Але зараз з кожної конкретної нагоди ми розглядаємо кандидатів, тому, звісно, ця цифра може бути змінена як у бік збільшення, так і в бік зменшення», – сказала вона і наголосила, що кількість їхніх депутатів місцевих рад становить 6407.

Шуляк повідомила, що на 27 січня заплановано засідання Національної ради громад, членами якого є голови всіх обласних організацій та міських організацій міст Київ і Кривий Ріг. Саме на цьому засіданні обговорюватимуть питання виключення депутатів.

«Згідно із законодавством, імперативний мандат застосовується у разі, якщо депутат не увійшов до фракції, був виключений з неї або коли він не голосує відповідно до рішень фракції. Разом з тим ми обов'язково моніторимо ситуацію на предмет того, чи працює місцевий депутат взагалі, тому що якщо він не відвідує засідань без поважної причини, то він не повинен репрезентувати інтереси виборців, оскільки просто не виконує своїх обов'язків», – пояснила Шуляк.

Ще напередодні нового року стало відомо, що «Слуга народу» готує «чистку» серед депутатів.

На фоні дискусій про можливість дострокових парламентських виборів Давид Арахамія в одному з інтерв'ю оголосив про можливість повернення до пропорційно-мажоритарної виборчої системи. Однак в коментарі «Главкому» Арахамія пояснив, що «Слуги народу» не причетні до розгойдування теми про повернення до старої виборчої системи, відновлення мажоритарки більше в інтересах інших депутатських груп.

Раніше за словами першого віцеспікера Верховної Ради Олександр Корнієнко, для громадян України нинішня система із відкритими списками є важкою, її треба детально пояснювати – тоді як колишній формат із одномандатними округами був значно простішим, ба більше, електорат підтримував своїх обранців-мажоритарників.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла новий Виборчий кодекс із відкритими списками 11 липня 2019 року. Згідно із законопроєктом №3112-1, до наступних виборів буде скасована мажоритарна система одномандатних виборчих округів.

Крім того, соратник Зеленського назвав кількість членів партії «Слуга народу»

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