Чи є на військовому обліку нардепки та працівниці парламенту (документ)

З’ясувалося, що у відділі кадрів парламенту на військовому обліці не стоїть жодної жінки

У Верховної Раді на військовому обліку не перебуває жодної жінки – ані депутаток, ані працівниць парламенту. Про це повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

«У скандальному наказі Міноборони про військовий облік жінок йшлося, що це має відбуватися у військкоматах за місцем реєстрації або відділи кадрів за місцем роботи. Ми з колегами відразу звернулися до голови Верховної Ради, аби отримати інформацію про постановку на військовий облік депутаток і працівниць апарату. З’ясувалося, що у відділі кадрів парламенту на військовому обліці не стоїть жодної жінки», – розповіла депутктка та оприлюднила офіційну відповідь спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Вона підкреслила, що її вимога до влади – почати військовий облік з себе. Тобто, із парламенту, уряду і Офісу президента.

«Ми точно будемо захищати нашу країну. І депутатки мають стати на облік першими- перед бібліотекарями, вчителями і представницями інших професій», – наголошує соратниця Порошенка.

Геращенко звертає увагу, що «вцілому ця історія вчергове показує повну дискомунікацію влади і суспільства, відсутність виразної інформаційної політики і адекватності».

Нагадаємо, на початку січня народна депутатка розповіла, як хотіла стати на військовий облік.

Напередодні Зеленський дав доручення скоротити список професій для військового обліку жінок.

17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

У переліку наявні більш ніж 100 професій з різних сфер – від лікарів та водіїв до фотографів та бібліотекарів.

Відомо, що вагітних та жінок із малолітніми дітьми також братимуть на військовий облік.

Згодом нардеп анонсував скорочення переліку професій щодо військового обліку жінок.

Як стало відомо, до Верховної Ради внесли законопроєкт про зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», який пропонує зробити добровільним військовий облік для жінок, за винятком медиків.

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