Як зміниться робота кур’єрів через нові правила для ФОП: роз'яснення парламентарів

У Раді розповіли, як проводити розрахункову операцію, коли товар доставляє курʼєр продавця

Розраховуючи покупця, курʼєр зобовʼязаний видати покупцю фіскальний чек. Передоплати це не стосується, для такого виду розрахунку є дещо інші правила. Про це йдеться у роз’ясненні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Уявімо ситуацію: ви замовили товар, попередньо його не оплативши, тож відповідно розрахунок буде вже на місці з курʼєром. Не важливо: готівка це чи банківська карта, він зобовʼязаний видати вам фіскальний чек на повну суму розрахункової операції. Це можна зробити у різний спосіб:

на місці видати попередньо роздрукований чек;

зокрема (але не виключно) шляхом відтворювання на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного чека на номер або адресу електронної пошти покупця.

РРО і пошта:

У разі продажу товарів через служби доставки підприємець не завжди зобовʼязаний вкладати фіскальний чек у посилку.

Фіскальний чек не потрібен:

якщо покупець повністю оплатив товар на рахунок продавця у формі IBAN. У відправлення тоді має бути вкладений товарний чек чи накладна, що підтверджує вартість того чи іншого товару;

якщо перевізник переказує кошти продавцеві на поточний рахунок. Тоді оформлення товару відбувається післяоплатою і розрахунок здійснюється на пошті між покупцем і перевізником;

Потрібен:

якщо покупець оплатив товар з використанням платіжних карток, то така операція є розрахунковою і вимагає фіскального чеку. Продавець може вкласти його у посилку або ж надіслати в інший спосіб (на електронну пошту, в месенджерах, на мобільний телефон тощо);

якщо розрахунок здійснюється на пошті між покупцем і перевізником, але останній переказує кошти не на поточний рахунок продавця, продавець видає фіскальний чек на товар покупцеві, надсилаючи на електрону пошту, мобільний телефон тощо.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні запровадили обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб – підприємців, однак стосується це не всіх.

Також податківці пояснили, які документи повинні зберігати ФОПи при використанні касових апаратів.

Варто нагадати, що упродовж 2021 року деяким ФОП дозволялося 2-4 груп дозволялося не використовувати РРО.