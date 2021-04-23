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    «Суд у смартфоні» та реклама сигарет. Нардеп оприлюднив порядок денний позачергового засідання Ради

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    У Раді збирають підписи для позачергового засідання наступного тижня - «Суд у смартфоні» та реклама сигарет. Нардеп оприлюднив порядок денний позачергового засідання Ради
    У Раді збирають підписи для позачергового засідання наступного тижня
    Фото з відкритих джерел

    У порядку денному – 13 питань

    Наступного тижня нардепи планують провести позачергове засідання Верховної Ради. У мережі з'явився попередній порядок денний засідання. Його опублікував у своєму Telegram депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

    «Колеги ініціюють позачергове засідання Ради наступного тижня для розгляду і прийняття вищезазначених законопроектів. Почався збір підписів депутатів», – написав нардеп.

    Отже, у порядку денному наступні законопроєкти:

    • №5304 - про внесення змін до закону про держбюджет-2021 щодо збільшення видатків на здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами;
    • №4236 - про внесення змін до деяких законів України
    • щодо активізації діяльності наукових парків;
    • №5065 - про фінансові послуги та фінансові компанії;
    • №5104 - щодо удосконалення регулювання страхування
    • сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;
    • №3718 - про основні засади молодіжної політики;
    • №2063 - пропозиції президента до закону про доступ адвокатів до тюрем та СІЗО;
    • №3985 - про запуск електронного правосуддя;
    • №2164 - про процедуру заочного арешту;
    • №3935 - про стаж у Службі судової охорони;
    • №5246 - закон Володимира Зеленського про «суд у смартфоні»;
    • №5175 - продовження мита на експорт брухту;
    • №4212 - щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються у них;
    • №5202 - про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель.
    Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила раніше, що на наступному тижні Рада може зібратися на два позачергових засідання – у вівторок і четвер.
    Теги: Верховна Рада суд депутат правосуддя партія Слуга народу
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