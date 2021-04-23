«Суд у смартфоні» та реклама сигарет. Нардеп оприлюднив порядок денний позачергового засідання Ради
У Раді збирають підписи для позачергового засідання наступного тижня
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У порядку денному – 13 питань
Наступного тижня нардепи планують провести позачергове засідання Верховної Ради. У мережі з'явився попередній порядок денний засідання. Його опублікував у своєму Telegram депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура.
«Колеги ініціюють позачергове засідання Ради наступного тижня для розгляду і прийняття вищезазначених законопроектів. Почався збір підписів депутатів», – написав нардеп.
Отже, у порядку денному наступні законопроєкти:
- №5304 - про внесення змін до закону про держбюджет-2021 щодо збільшення видатків на здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами;
- №4236 - про внесення змін до деяких законів України
- щодо активізації діяльності наукових парків;
- №5065 - про фінансові послуги та фінансові компанії;
- №5104 - щодо удосконалення регулювання страхування
- сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;
- №3718 - про основні засади молодіжної політики;
- №2063 - пропозиції президента до закону про доступ адвокатів до тюрем та СІЗО;
- №3985 - про запуск електронного правосуддя;
- №2164 - про процедуру заочного арешту;
- №3935 - про стаж у Службі судової охорони;
- №5246 - закон Володимира Зеленського про «суд у смартфоні»;
- №5175 - продовження мита на експорт брухту;
- №4212 - щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються у них;
- №5202 - про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель.
Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила раніше, що на наступному тижні Рада може зібратися на два позачергових засідання – у вівторок і четвер.
Крім того вже відомо, що «Слуги народу» хочуть провести позачергове засідання Ради для призначення міністра енергетики.