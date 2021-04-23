«Суд у смартфоні» та реклама сигарет. Нардеп оприлюднив порядок денний позачергового засідання Ради

У Раді збирають підписи для позачергового засідання наступного тижня

У порядку денному – 13 питань

Наступного тижня нардепи планують провести позачергове засідання Верховної Ради. У мережі з'явився попередній порядок денний засідання. Його опублікував у своєму Telegram депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

«Колеги ініціюють позачергове засідання Ради наступного тижня для розгляду і прийняття вищезазначених законопроектів. Почався збір підписів депутатів», – написав нардеп.

Отже, у порядку денному наступні законопроєкти:

№5304 - про внесення змін до закону про держбюджет-2021 щодо збільшення видатків на здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами;

№4236 - про внесення змін до деяких законів України

щодо активізації діяльності наукових парків;

№5065 - про фінансові послуги та фінансові компанії;

№5104 - щодо удосконалення регулювання страхування

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;

№3718 - про основні засади молодіжної політики;

№2063 - пропозиції президента до закону про доступ адвокатів до тюрем та СІЗО;

№3985 - про запуск електронного правосуддя;

№2164 - про процедуру заочного арешту;

№3935 - про стаж у Службі судової охорони;

№5246 - закон Володимира Зеленського про «суд у смартфоні»;

№5175 - продовження мита на експорт брухту;

№4212 - щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються у них;

№5202 - про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель.

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила раніше, що на наступному тижні Рада може зібратися на два позачергових засідання – у вівторок і четвер.