«Слуги народу» хочуть провести позачергове засідання Ради для призначення міністра енергетики

Галущенко наразі працює віцепрезидентом «Енергоатому», куди був призначений у травні 2020 року

Фракція «Слуга народу» провела зустріч із кандидатом на посаду міністра енергетики Германом Галущенком і планує зібрати позачергове засідання Верховної Ради для його призначення. Про це пише пресслужба політсили.

«Планується збір підписних листів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування в залі», – зазначають там.

Галущенко наразі працює віцепрезидентом «Енергоатому», куди був призначений у травні 2020 року.

У 2013-2014 роках він працював в компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.

У його послужному списку також робота в прокуратурі, Міністерстві закордонних справ, Міністерстві юстиції та Адміністрації президента.

Як раніше повідомляло видання LB.ua з посиланням на джерела в уряді і Верховній Раді, міністром енергетики після звільнення Юрія Вітренка може стати віцепрезидент «Енергоатому» Герман Галущенко.

Один зі співрозмовників видання заявив, що «ця кандидатура обговорюється». За неофіційними даними, Галущенко вже погодився очолити Міненерго – його кандидатуру запропонував тимчасовий в.о. «Енергоатому» Петро Котін.