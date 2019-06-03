«Народний фронт» просить Конституційний суд винести рішення щодо розпуску Ради до 21 липня



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"Маємо отримати законний висновок від КС до 21 липня»

Фракція «Народний фронт» звертається до Конституційного Суду винести рішення про пришвидшення розгляду питання щодо визнання неконституційним указ Президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Про це під час погоджувальної рад заявив керівник фракції Максим Бурбак.

Він нагадав, що 24 травня депутати «Народного фронту» подали до Конституційного Суду подання за підписом 62 осіб про визнання неконституційним указ президента про розпуск парламенту.

«Ми вважаємо, що юридичних підстав для розпуску парламенту не існує. Конституційний Суд за поданням народних депутатів вже відкрив провадження щодо неконституційності розпуску Верховної Ради. Ми звертаємось до Конституційного Суду винести рішення про пришвидшену процедуру розгляду цього питання. Маємо отримати законний висновок від КС до 21 липня», - сказав Максим Бурбак.

«Наголошу, ми будемо всіма правовими способами доводити, що розпуск парламенту не має законних підстав. Що президент починає свою роботу з порушення Конституції. І це поганий початок для всіх, для країни», - підкреслив лідер фракції.

Нагадаємо, позов щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського в частині призначення позачергових виборів до парламенту оскаржували також і в Верховному суді.