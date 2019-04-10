Насіров через суд оскаржує оголошення конкурсів на посади глав податкової та митної служб



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Екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі

До Окружного адміністративного суду м. Києва надійшов позов екс-глави Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова до Кабінету Міністрів України про оголошення конкурсів на посади керівників Державної митної служби та Державної податкової служби.

Як повідомляє в середу прес-служба Окружного адмінсуду, Насіров у своїх позовних вимогах просить суд визнати протиправними та недійсними розпорядження Кабміну «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади глави Державної митної служби України» та «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади глави Державної податкової служби України».

«Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі», - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 20 березня оголосив конкурси на посади голів Державної податкової та Державної митної служб. Комісія вищого корпусу державної служби проведе конкурс 16 квітня.

Як повідомлялось, троє претендентів на посади голів Державної митної і податкової служб не пройшли перший етап конкурсу - тест з іноземної мови.