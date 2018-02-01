Насіров знову опинився під слідством

НАБУ хоче перевірити рахунки Насірова у Латвії

Солом'янський суд міста Києва за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) дав санкцію на отримання компетентними органами Латвії інформації та документів в латвійському банку щодо компанії UAI-Trade SA в межах кримінального провадження щодо колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова. Про це



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НАБУ хоче перевірити рахунки Насірова у Латвії

Солом'янський суд міста Києва за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) дав санкцію на отримання компетентними органами Латвії інформації та документів в латвійському банку щодо компанії UAI-Trade SA в межах кримінального провадження щодо колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова. Про це йдеться в ухвалі Солом'янського суду від 13 лютого, передає видання «Судовий репортер».

Як повідомляє детектив НАБУ, йдеться про розслідування кримінального провадження №52017000000000717 від 25.10.2017 за ч.4 ст. 368 КК – одержання хабара.

Під час розслідування зокрема встановлено, що Насіров фактично контролює компанію RN Group Limited, яка зареєстрована на Британських Віргінських островах.

Наприклад, 05.06.2012 Насіров, як директор RN Group Limited (Покупець), підписав договір з українською компанією – ТОВ «Укрзернопром Агро» (Продавець) щодо купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрзернопром-Іванків» у розмірі 99%.

Більше того, станом на 02.10.2017 кінцевим бенефіціарним власником компанії RN Group Limited є рідний брат Насірова – Євген.

Детективи мають докази того, що Насіров міг отримувати гроші на рахунки компанії RN Group Limited (BVI) через компанію UAI-Trade SA (Швейцарія) за сприяння в отриманні відшкодування ПДВ ТОВ «Українські аграрні інвестиції».

Детективи НАБУ хочуть отримати інформацію з латвійського банку щодо джерел надходження та подальшого руху коштів, отриманих UAI-Trade SA на вказаний рахунок, щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку UAI-Trade SA, щодо бенефіціарних власників UAI-Trade SA, та істинних одержувачів доходу вказаної компанії.

Нагадаємо, 31 січня Кабінет міністрів України вирішив звільнити відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова із займаної посади.