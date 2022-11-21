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НАТО дасть ще більше зброї. Соратник Зеленського розкрив деталі розмови із Столтенбергом

Надія Клочко
glavcom.ua
НАТО дасть ще більше зброї. Соратник Зеленського розкрив деталі розмови із Столтенбергом
Нардеп Єгор Чернєв повідомив деталі своєї зустрічі з генсеком НАТО
фото з відкритих джерел

Північноатлантичний альянс шукає способи забезпечити постачання Україні ще більшої кількості зброї

Країни НАТО проводять аудит та ревізію всієї зброї та боєприпасів, щоб знайти залишки на складах, які можна передати Україні. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв за підсумками своєї розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

«Мав розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом з приводу вичерпання озброєння та боєприпасів для України у країнах Заходу. Так, дійсно, така тенденція є, адже ніхто не готувався до такої широкомасштабної та інтенсивної війни. Але НАТО вживає всіх зусиль та включає всі доступні інструменти, щоб потік допомоги не тільки не зменшувався, а і зростав», – зазначив нардеп.

За підсумками зустрічі Чернєв повідомив, що країни НАТО проводять аудит та ревізію всієї зброї та боєприпасів, щоб знайти залишки на складах, які можна передати Україні.

Також, за словами політика, НАТО в порядку виключення дозволило своїм членам не дотримуватися обов'язкових норм наявності озброєння та боєприпасів, щоб передати частину з недоторканих запасів для України.

Нардеп також повідомив, що НАТО веде переговори з найбільшими у світі виробниками зброї про довготривалі контракти, розраховані на місяці та роки наперед. Частина виготовленої зброї піде на поповнення арсеналів країн, які вичерпали свої запаси після передачі їх Україні, частина піде безпосередньо Україні.

«Отже, ніхто нас полишати не збирається, скільки б не тривала війна. НАТО готове нас підтримувати стільки, скільки буде потрібно. А це значить, що у війні ресурсів та гонці озброєння Росія обов'язково програє. А ми – переможемо. Без варіантів», – написав Чернєв.

НАТО дасть ще більше зброї. Соратник Зеленського розкрив деталі розмови із Столтенбергом фото 1

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала Росію державою-терористом.

Президент України Володимир Зеленський закликав парламенти держав-членів НАТО підтримати заявки України на членство в ЄС та Альянсі, а також посилити санкції проти РФ. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російський диктатор Володимир Путін припустився двох стратегічних помилок, розпочавши війну в Україні. Президент РФ недооцінив мужність українського народу та єдність Північноатлантичного альянсу. 

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Теги: Єгор Чернєв зброя війна Єнс Столтенберг НАТО

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