Зимова війна: хто матиме перевагу на полі бою

Українські війська мають західне озброєння, а росіянам кілька разів в історії допоміг лютий мороз

В Україні була незвично волога, але м’яка осінь, проте все змінюється, і вже скоро у Херсоні температура впаде до мінусової позначки. Це ознаменує початок зимової війни і може стати визначальним моментом бойових дій. Сторона, яка виграє навесні, цілком може диктувати хід війни.

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Експерти вважають, що нинішні умови сприяють українцям, але не можна відкидати стійкість і здатність Росії до адаптації і її довгу історію успішної зимової війни. Саме через мороз була фактично знищена 450-тисячна французька армія Наполеона, яка відступала з Москви і лише 40 тис. французьких військових докульгали до Парижа у грудні.

Війська Адольфа Гітлера спіткала та сама доля під час Другої світової війни: радянська влада провела кілька зимових наступів, у тому числі оточення німецьких військ у Сталінграді рівно 80 років тому.

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Виникає питання: чи збереже нинішня російська армія силу волі і здатність продовжувати боротьбу. Ніщо так не ламає моральний дух на передовій, як відморожені кінцівки, холодний пайок і усвідомлення неможливості зігрітися.

Мороз фактично знищив армії Наполеона та Гітлера, яка підступали до Москви

«У сувору зимову погоду лідерство та моральний дух, згуртованість команди та віра у те, що ви боретеся за справедливість, стають надзвичайно важливими. Це правда, яку повсюдно ігнорують», – зазначає колишній бригадний генерал Британської армії Бріг Беррі.

Микола Бєлєсков, український аналітик, вважає, що «збереження морального духу» є найважливішим фактором взимку для обох сторін. «Існує реальна ймовірність того, що російські сили на полі бою можуть перетнути точку неповернення, якщо їх не будуть належним чином підтримувати», – сказав він.

Фактор холоду

Бойовий дух є лише одним із неодмінних компонентів війни взимку – функціональне та ефективне обладнання також є надзвичайно важливими для гарного настрою та боєздатності воїнів.

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Коли наприкінці 1941 року вермахт підійшов до околиць Москви, його командири надто пізно збагнули, що не мають зимового одягу, і німецькі домогосподарства із запізненням здавали хутро на лінію фронту.

Ніщо так не ламає моральний дух на передовій, як відморожені кінцівки

Канада, країна екстремальних морозів, зараз надсилає Україні 500 тис. комплектів теплого одягу – зимові парки, штани, черевики та рукавиці. Британія також надає 25 тис. комплектів одягу для екстремальних холодів, а ще 12 тис. спальних комплектів і 150 наметів із підігрівом. Для порівняння: кажуть, що у російських резервістів немає спальних мішків та якісного спорядження.

Українські військові розуміють, що перевагу отримають ті, хто буде краще підготовлений.

«Коли солдат у теплому одязі, він воюватиме на морозі; коли земля буде сухою і твердою, він почуватиметься комфортно і тоді з’явиться тенденція до активізації бойових дій», – зазначив український полковник запасу Олег Жданов.

Неможливість сховати і сховатися

Бойові умови вже змінюються: осінні вітри здувають з дерев залишки листя, яке є прикриттям, особливо від спостереження багатьох безпілотників. Відсутність листя ускладнює для ворога облаштування засідок і боїв з танковими та артилерійськими дуелями.

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Внаслідок погіршення погодних умов евакуація поранених стала справжньою проблемою. Джерело у міністерстві оборони Великої Британії заявило: «Ми можемо очікувати більше смертельних випадків внаслідок поранень на полі бою».

Сира та холодна погода призводить до спалахів грипу і правця. Підвищується також ризик послизнутися у багнюці і травмуватися.

Українські військові на Луганщині палять багаття, щоби зігрітися. Березень 2022 року Фото: AFP

Як морози вплинуть на продуктивність техніки

Через прийдешні морози бруд замерзне, і це стане випробуванням для обладнання обох сторін.

«Зима матиме вплив на продуктивність бойових дій, у тому числі, через довші ночі», – вважає Бриг Беррі, який відслужив дві зими в операціях у Боснії.

Прості, дешеві комерційні дрони мають лише оптичні камери і не можуть нормально працювати в умовах слабкого освітлення. Лише дорогі безпілотники військового класу мають теплові камери, які можуть виявляти бронетехніку під прикриттям, але навіть вони матимуть проблеми у крижаному тумані». Мороз також вплине на використання дронів із навігаційними системами – вони можуть замерзнути. Через мороз генератори потребуватимуть більше палива.

Сніг полегшить маскування наземних мін, проте є й інші складнощі. Військам матеріально-технічного забезпечення також доведеться звикнути до водіння та навігації у темряві. Оскільки холодне повітря щільніше, ніж тепле, бійцям доведеться пристосуватися до того, що кулі рухаються повільніше.

Обидві сторони мають техніку радянських часів, яка добре пристосована до суворих зим. Разом із тим, це стане випробуванням для сучасних українських транспортних засобів НАТО.

«Автомобілі радянської епохи спеціально розроблені для холоду, і солдати знатимуть, як їх завести та підтримувати у робочому стані за допомогою антифризу та моторної олії. Питання у тому, яка сторона краще тренується та адаптується до зимового обслуговування техніки. Радянська броня також має ширші гусениці, що полегшує пересування у бруді та снігу», – коментує аналітик Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Сем Кренні-Еванс.

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Холодне повітря щільніше, бійцям доведеться пристосуватися до того, що кулі рухаються повільніше

Цілком можливо, що взимку інтенсивність бойових дій знизиться, але у грудні чи січні українці, маючи краще зимове екіпірування і наполегливість, можуть вирішити продовжити контрнаступ.

Обидві сторони, у принципі, можуть воювати взимку, тому це залежить від вибору, який вони зроблять: відновити сили та боєприпаси і готуватися до весняного наступу, чи почати зимову кампанію.

Джерело: The National News

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»