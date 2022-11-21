Столтенберг вказав на дві стратегічні помилки Путіна

Генсек НАТО вважає, що війна закінчиться за столом переговорів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російський диктатор Володимир Путін припустився двох «стратегічних помилок», розпочавши війну в Україні. Президент РФ недооцінив мужність українського народу та єдність Північноатлантичного альянсу. Про це Столтенберг заявив, виступаючи на пленарному засіданні Парламентської асамблеї у Мадриді, інформує El Pais.

Генсек НАТО попередив про необхідність бути готовими до тривалої війни.

За його словами, попри те, що Путін, і зазнав невдач у військових діях, «було б помилкою недооцінювати військову міць Росії». «Ми маємо бути готові підтримувати Україну протягом тривалого часу. Ми не можемо думати, що демократії не зможуть зберігати свої зусилля протягом часу», – додав генсек НАТО.

Столтенберг вважає зрозумілим, що війна закінчиться за столом переговорів, але попередив, що «якщо ми хочемо прийнятного результату для України, спосіб досягти його – збільшити нашу підтримку України».

Нагадаємо, розпочалася 271-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.