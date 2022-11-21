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Столтенберг вказав на дві стратегічні помилки Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг вказав на дві стратегічні помилки Путіна
Столтенберг вважає, що «було б помилкою недооцінювати військову міць Росії»
фото з відкритих джерел

Генсек НАТО вважає, що війна закінчиться за столом переговорів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російський диктатор Володимир Путін припустився двох «стратегічних помилок», розпочавши війну в Україні. Президент РФ  недооцінив мужність українського народу та єдність Північноатлантичного альянсу. Про це  Столтенберг заявив, виступаючи на пленарному засіданні Парламентської асамблеї у Мадриді, інформує El Pais.

Генсек НАТО попередив про необхідність бути готовими до тривалої війни.

За його словами, попри те, що Путін, і зазнав невдач у військових діях, «було б помилкою недооцінювати військову міць Росії». «Ми маємо бути готові підтримувати Україну протягом тривалого часу. Ми не можемо думати, що демократії не зможуть зберігати свої зусилля протягом часу», – додав генсек НАТО.

Столтенберг вважає зрозумілим, що війна закінчиться за столом переговорів, але попередив, що «якщо ми хочемо прийнятного результату для України, спосіб досягти його – збільшити нашу підтримку України».

Нагадаємо, розпочалася 271-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

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Теги: Єнс Столтенберг війна диктатор путін президент НАТО

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