Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом

Ухвалена Парламентською асамблеєю резолюція містить низку важливих для України рішень

Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала Росію державою-терористом. Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Єгор Чернєв.

«Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво Російської Федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО», – написав Чернєв.

Зазначається, що резолюція містить низку важливих для України рішень. Йдеться про збільшення постачання Україні озброєння, розробку конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки.

У резолюції також закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, у Мадриді триває 68 щорічна сесія Парламентської асамблеї НАТО. В асамблеї беруть участь 288 парламентаріїв із 30 країн альянсу. Час для виступу також виділили президенту України Володимиру Зеленському.

До слова, 14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни.

За резолюцію проголосували 94 країни. Проти резолюції висловилися 14 країн: Багами, Білорусь, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія, Центрально-Африканська Республіка та Зімбабве.