Найтиражніша газета Туреччини одружила Зеленського на відомій співачці (фото)



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Замість сімейного фото президента України з дружиною журналісти проілюстрували матеріал постером з фільму «8 кращих побачень

Турецькі ЗМІ вперто не можуть запам'ятати першу леді України

Провідне турецьке видання Нurriyet опублікувало статтю про хвору на коронавірус першу леді України Олену Зеленську.

Щоправда, замість сімейного фото президента України з дружиною журналісти проілюстрували матеріал постером з фільму «8 кращих побачень», де роль пари зіграли Володимир Зеленський та Віра Брєжнєва.

Стаття про Олену Зеленську, яку замінили на фото співачкою Брєжнєвою, вийшла у друк 17 червня.

Як відомо, Нurriyet – головна турецька газета. Її тираж станом на минулий рік був найвищий – понад 300 тисяч екземплярів.

Згодом видання очевидно усвідомило помилку і виправило її на сайті.

В той же час у Google можна знайти сліди публікації з фотографією з кінозйомок.

Варто зазначити, що це не перший ляп турецьких ЗМІ. Нещодавно інше видання Haber Chаnnel назвало першу леді України Ольга, а не Олена.

Також додамо, що Володимир Зеленський раніше неодноразово відпочивав та виступав у Туреччині разом зі «Студією Квартал 95».

Як відомо, наразі наразі перебіг хвороби Олени Зеленської відповідає пневмонії середнього ступеня важкості.

Дружина Президента проходить антибактеріальну терапію, перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.

Володимир Зеленський і діти здорові, здаватимуть чергові ПЛР-тести завтра.

Як відомо, минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія.

16 червня дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні.