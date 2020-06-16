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    Дружину Зеленського госпіталізували

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    Дружина президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів - Дружину Зеленського госпіталізували
    Дружина президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів

    У Олени Зеленської виявили двобічну пневмонію

    Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні. Наразі її стан стабільний.

    Про це повідомили у Офісі президента.

    «Наразі діагноз Олени Зеленської: Covid-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний. Дружина президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів», - йдеться у повідомленні Офісу президента.

    Наголошується, що проведені вчора чергові ПЛР-тести на Covid-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

    Як відомо, минулого тижня після ПЛР-обстеження у першої леді було виявлено коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      32476
    • Хворіють
      17036
    • Одужали
      14528
    • Померли
      912

    Станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.

    Володимир Зеленський президент дружина Олена Зеленська Офіс президента коронавірус
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