Дружину Зеленського госпіталізували
У Олени Зеленської виявили двобічну пневмонію
Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні. Наразі її стан стабільний.
Про це повідомили у Офісі президента.
«Наразі діагноз Олени Зеленської: Covid-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний. Дружина президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів», - йдеться у повідомленні Офісу президента.
Наголошується, що проведені вчора чергові ПЛР-тести на Covid-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.
Як відомо, минулого тижня після ПЛР-обстеження у першої леді було виявлено коронавірус.
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Станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.