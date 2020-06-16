Дружину Зеленського госпіталізували



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Дружина президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів

У Олени Зеленської виявили двобічну пневмонію

Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні. Наразі її стан стабільний.

Про це повідомили у Офісі президента.

«Наразі діагноз Олени Зеленської: Covid-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний. Дружина президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів», - йдеться у повідомленні Офісу президента.

Наголошується, що проведені вчора чергові ПЛР-тести на Covid-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

Як відомо, минулого тижня після ПЛР-обстеження у першої леді було виявлено коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

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Станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.