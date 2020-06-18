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    Здоров'я

    В Офісі президента розповіли про стан здоров’я Олени Зеленської

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    Стан здоров'я Олени Зеленської стабільний - В Офісі президента розповіли про стан здоров’я Олени Зеленської
    Стан здоров'я Олени Зеленської стабільний

    Дружина президента проходить антибактеріальну терапію

    Дружина Президента України Олена Зеленська продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні. Про це повідомляє Офіс президента України в Telegram.

    «Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня важкості. Дихальна недостатність – 0. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний», – йдеться у повідомленні.

    Дружина Президента проходить антибактеріальну терапію, перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.

    Володимир Зеленський і діти здорові, здаватимуть чергові ПЛР-тести завтра.

    Як відомо, минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія.

    16 червня дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні.

    здоров'я Володимир Зеленський Олена Зеленська Офіс президента коронавірус
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