В Офісі президента розповіли про стан здоров’я Олени Зеленської
Дружина президента проходить антибактеріальну терапію
Дружина Президента України Олена Зеленська продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні. Про це повідомляє Офіс президента України в Telegram.
«Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня важкості. Дихальна недостатність – 0. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний», – йдеться у повідомленні.
Дружина Президента проходить антибактеріальну терапію, перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.
Володимир Зеленський і діти здорові, здаватимуть чергові ПЛР-тести завтра.
Як відомо, минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія.
16 червня дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні.