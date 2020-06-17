Лукашенко передав подружжю Зеленських білоруські вишиванки



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Посол Білорусі в Україні передав для Зеленського і його дружини білоруські вишиванки як подарунок від президента Лукашенка

Лукашенко зазначив, що білоруська вишивальна сорочка «підкреслює і особливість, і культурний взаємозв'язок і близькість наших народів

Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол від президента Олександра Лукашенка передав президенту України Володимиру Зеленському білоруські вишиванки й запрошення відвідати Білорусь з візитом на Форум регіонів.

Про це повідомляється на сайті білоруського посольства за результатами зустрічі посла із заступником керівника Офісу президента України Ігорем Жовквою.

«Українській стороні передано запрошення президента Республіки Білорусь О. Г. Лукашенка на адресу президента України В.О. Зеленського відвідати Білорусь з офіційним візитом у 2020 році і взяти участь у III Форумі регіонів», - наголошується в повідомленні.

У ході зустрічі для Зеленського і його дружини були передані білоруські вишиванки як подарунок у відповідь від президента Білорусі.

«У направленому з цієї нагоди посланні на адресу президента України глава білоруської держави з теплотою зазначив, що білоруська вишивальна сорочка «підкреслює і особливість, і культурний взаємозв'язок і близькість наших народів», а також побажав, щоб ця вишиванка стала «оберегом і знаком глибокої дружби між білорусами і українцями», - повідомили в посольстві.

В ході зустрічі також були обговорені питання стану і перспектив розвитку білорусько-українського співробітництва в торговельно-економічній і культурно-гуманітарній сферах, Підготовка до III Форуму регіонів Білорусі та України, який пройде у жовтні у місті Гродно.

Крім того, сторони обговорили підсумки реалізації домовленостей на вищому рівні за результатами зустрічі президентів України та Білорусі у Житомирі 4 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, 11 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із очільником адміністрації президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнком майбутній візит президента Володимира Зеленського в Білорусь. Попередньо поїздка запланована на жовтень.

Раніше делегація України в Мінську зустрілася з російською стороною у тристоронній групі.