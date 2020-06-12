Олена Зеленська захворіла на коронавірус
Володимир Зеленський та діти також пройшли тестування, їхні результати негативні
Дружина президента України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на Covid-19. При цьому перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби. Зараз Олена Зеленська перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім'ї.
Це підтвердили в Офісі президента.
Президент України Володимир Зеленський та діти також пройшли тестування, їхні результати негативні.
Під час робочих зустрічей та в побуті перша леді постійно дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ, а також, відповідно до вимог протоколу безпеки, регулярно проходила тестування на Covid-19. Результати попереднього тесту, зробленого на початку червня, були негативні.
Де та коли саме могло відбутися зараження – поки що невідомо, проводиться епідеміологічне розслідування. Всім контактним особам одразу повідомлено про потенційну небезпеку інфікування. Їм рекомендовано дотримуватися самоізоляції та по можливості також пройти тестування.
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Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.