Найвищій нагороді МЗС присвоєно ім'я померлого ексміністра Анатолія Зленка

1 березня на 83-му році життя помер перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Зленко

Завдяки роботі Зленка було закладено «фундамент дипломатії незалежної України»

Найвищій нагороді МЗС «За відданість дипломатичній службі» присвоєно ім'я покійного Анатолія Зленка, який був першим міністром закордонних справ України.

Про це написав у Facebook чинний глава МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, завдяки роботі Зленка було закладено «фундамент дипломатії незалежної України».

«Найвища відзнака МЗС України «За відданість дипломатичній службі» тепер носитиме ім’я Анатолія Зленка. Таке рішення я ухвалив сьогодні, у день, коли ми втратили першого міністра закордонних справ незалежної України, людину, яка все життя була відданою нашій державі та її дипломатії – Анатолія Зленка», – повідомив міністр.

Кулеба також додав, що перший глава МЗС виховав багатьох українських дипломатів.

Як відомо, 1 березня на 83-му році життя помер перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Зленко.

Своє останнє інтерв'ю дипломат у 2014 році дав «Главкому».