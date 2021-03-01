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    Чехія вручила медаль лідеру кримських татар Джемілєву

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    Медаль Мустафі Джемілєву вручив посол Чехії в Україні - Чехія вручила медаль лідеру кримських татар Джемілєву

    Медаль Мустафі Джемілєву вручив посол Чехії в Україні

    Фото: МЗС Чехії

    Мустафа Джемілєв отримав нагороду за «вагомий внесок у захист прав людини»

    Чехія нагородила лідера кримських татар, народного депутата Мустафу Джемілєва медаллю «За заслуги в дипломатії».

    Про це повідомила пресслужба МЗС Чехії у Twitter.

    «Від імені міністра Томаша Петржічека посол в Україні вручив медаль «За заслуги в дипломатії» лідеру кримських татар і дисиденту М. Джемілєву, правозахиснику, який протягом багатьох років зазнавав переслідувань з боку радянського режиму», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, ще восени 2020 року стало відомо, що Мустафа Джемілєв отримав нагороду в Чехії за «вагомий внесок у захист прав людини».

    Як повідомлялося, в окупованому Криму завершили розслідування «кримінальної справи» проти Джемілєва.

    До слова, лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв вважає, що сім років тому під час окупації Криму план Путіна полягав у тому, аби купити лідерів кримськотатарського руху.

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      Теги: МЗС кримські татари дипломатія Мустафа Джемілєв Чехія посол права людини
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