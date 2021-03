Чехія вручила медаль лідеру кримських татар Джемілєву

Чехія нагородила лідера кримських татар, народного депутата Мустафу Джемілєва медаллю «За заслуги в дипломатії».

Про це повідомила пресслужба МЗС Чехії у Twitter.

«Від імені міністра Томаша Петржічека посол в Україні вручив медаль «За заслуги в дипломатії» лідеру кримських татар і дисиденту М. Джемілєву, правозахиснику, який протягом багатьох років зазнавав переслідувань з боку радянського режиму», – йдеться в повідомленні.

On behalf of Minister @TPetricek, the Ambassador to Ukraine R. Matula presented a medal for merit in diplomacy to the leader of the Crimean Tatars and tireless dissident M. Dzhemilev, a lifelong human rights defender who for many years was persecuted by the Soviet regime. pic.twitter.com/ZNMx9fR2B0