Заступниця глави МЗС презентувала Кримську платформу в ОБСЄ

Еміне Джапарова взяла участь в онлайн-брифінгу для делегацій держав-учасниць ОБСЄ

Джапарова закликала держави-учасниці ОБСЄ взяти активну участь в діяльності та інавгураційному саміті Кримської платформи

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова презентувала Кримську платформу в ОБСЄ.

Про це повідомляє прсслужба МЗС.

«1 березня Еміне Джапарова взяла участь в онлайн-брифінгу для делегацій держав-учасниць ОБСЄ в контексті сьомої річниці тимчасової окупації Криму», – йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра презентувала плани роботи Кримської платформи, закликала держави-учасниці ОБСЄ взяти активну участь в її діяльності та інавгураційному саміті 23 серпня 2021 року.

«Дуже важливо спільно шукати відповіді на весь комплекс наслідків тимчасової окупації Криму і тримати цю проблему в постійному полі зору міжнародної спільноти», – підкреслила Джапарова.

У МЗС зазначили, що під час брифінгу виступили постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко.

Іноземні партнери підтвердили непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, рішуче засудили порушення прав людини в Криму, його мілітаризацію, а також просування Росією дезінформації з метою приховування негативних наслідків окупації, додали у МЗС.

Нагадаємо, 1 березня 2014 року Рада Федерації федерального зібрання Росії за поданням президента РФ Володимира Путіна надала дозвіл на використання збройних сил РФ на території України.

До слова, 1 березня цього року народний депутат і один з лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабинович опублікував карту України без Криму.

Контррозвідники СБУ перед усіма дипломатичними установами Росії, що знаходяться на території України 23 лютого встановили біл-борди та лайтбокси з емблемою контррозвідки Служби безпеки України та нагадуванням, що Крим – це Україна.

26 лютого в Україні відзначили День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя. У звʼязку з цим президент Володимир Зеленський підписав указ щодо організації та запуску «Кримської платформи», а також заходів для розвитку й підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму.