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    Заступниця глави МЗС презентувала Кримську платформу в ОБСЄ

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    Еміне Джапарова взяла участь в онлайн-брифінгу для делегацій держав-учасниць ОБСЄ - Заступниця глави МЗС презентувала Кримську платформу в ОБСЄ

    Еміне Джапарова взяла участь в онлайн-брифінгу для делегацій держав-учасниць ОБСЄ

    Джапарова закликала держави-учасниці ОБСЄ взяти активну участь в діяльності та інавгураційному саміті Кримської платформи

    Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова презентувала Кримську платформу в ОБСЄ.

    Про це повідомляє прсслужба МЗС.

    «1 березня Еміне Джапарова взяла участь в онлайн-брифінгу для делегацій держав-учасниць ОБСЄ в контексті сьомої річниці тимчасової окупації Криму», – йдеться в повідомленні.

    Заступниця міністра презентувала плани роботи Кримської платформи, закликала держави-учасниці ОБСЄ взяти активну участь в її діяльності та інавгураційному саміті 23 серпня 2021 року.

    «Дуже важливо спільно шукати відповіді на весь комплекс наслідків тимчасової окупації Криму і тримати цю проблему в постійному полі зору міжнародної спільноти», – підкреслила Джапарова.

    У МЗС зазначили, що під час брифінгу виступили постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко.

    Іноземні партнери підтвердили непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, рішуче засудили порушення прав людини в Криму, його мілітаризацію, а також просування Росією дезінформації з метою приховування негативних наслідків окупації, додали у МЗС.

    Нагадаємо, 1 березня 2014 року Рада Федерації федерального зібрання Росії за поданням президента РФ Володимира Путіна надала дозвіл на використання збройних сил РФ на території України.

    До слова, 1 березня цього року народний депутат і один з лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабинович опублікував карту України без Криму.

    Контррозвідники СБУ перед усіма дипломатичними установами Росії, що знаходяться на території України 23 лютого встановили біл-борди та лайтбокси з емблемою контррозвідки Служби безпеки України та нагадуванням, що Крим – це Україна.

    26 лютого в Україні відзначили День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя. У звʼязку з цим президент Володимир Зеленський підписав указ щодо організації та запуску «Кримської платформи», а також заходів для розвитку й підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму.

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      Теги: МЗС Крим окупанти ОБСЄ дипломатія політика Україна
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