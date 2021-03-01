Помер перший міністр закордонних справ незалежної України
Анатолій Зленко пішов із життя на 83 році життя
На 83-му році життя помер перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Зленко. Про це повідомив колишній заступник міністра закордонних справ України, колишній постійний представник України при Європейському союзі Костянтин Єлісєєв у Twitter.
«З невимовним болем отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все,чого я досяг у дипломатії, - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять!» - написав Єлісєєв.
З невимовною біллю отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все,чого я досяг у дипломатії - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять!— Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) March 1, 2021
Своє останнє інтерв'ю дипломат у 2014 році дав «Главкому».