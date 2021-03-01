Анатолій Зленко пішов із життя на 83 році життя

На 83-му році життя помер перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Зленко. Про це повідомив колишній заступник міністра закордонних справ України, колишній постійний представник України при Європейському союзі Костянтин Єлісєєв у Twitter.

«З невимовним болем отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все,чого я досяг у дипломатії, - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять!» - написав Єлісєєв.

З невимовною біллю отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все,чого я досяг у дипломатії - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) March 1, 2021

Анатолій Зленко народився 2 червня 1938 року у смт Ставище Київської області.

Український дипломат, перший піністр закордонних справ України (1990-1994, 2000-2003).

1967 року закінчив Київський університет.

У 1967-1973 рр. – аташе, 2-й секретар відділу міжнародних організацій МЗС УРСР.

З березня 1973 р. – співробітник Секретаріату ЮНЕСКО в Парижі.

З 1979 р. – радник відділу міжнародних організацій у справах ЮНЕСКО МЗС УРСР.

З жовтня 1983 р. по березень 1987 р. – Постійний Представник УРСР при ЮНЕСКО.

З квітня 1987 р. – заступник міністра, з липня 1989 р. по липень 1990 р. – перший заступник міністра закордонних справ УРСР.

З липня 1990 р. по 25 серпня 1994 р. – міністр закордонних справ України.

З вересня 1994 р. по вересень 1997 р. – Постійний представник України при ООН.

З 19 вересня 1997 р. по жовтень 2000 р. – Посол України у Французькій Республіці.

З 19 вересня 1997 р. по 17 жовтня 2000 р. – Постійний представник України при ЮНЕСКО.

З 14 квітня 1998 р. по 17 жовтня 2000 р. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Португальській Республіці.

З жовтня 2000 р. по вересень 2003 р. – міністр закордонних справ України.

З жовтня 2003 р. – радник президента України з міжнародних питань.

З грудня 2003 р. – представник України в Комісії ООН з прав людини.

З 2010 року займав посаду декана факультету міжнародних відносин Київського славістичного університету.

Автор 100 праць на міжнародну тематику.

Своє останнє інтерв'ю дипломат у 2014 році дав «Главкому».

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