СБУ викрила двох дипломатів на масштабній контрабанді золота, грошей і тютюну

Міністр закордонних справ повідомив, що обох причетних до справи співробітників негайно відкликали із довгострокового закордонного відрядження

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і припинили протиправну діяльність чинних та колишніх посадовців МЗС України. Чиновники використовували офіційні документи зовнішньополітичного відомства для перевезення диппошти та контрабанди підакцизних товарів, пише СБУ України.

Зокрема, на митному посту «Ягодин» Волинської митниці контррозвідники СБУ, спільно із слідчими ДБР, затримали вантажний транспортний засіб з дипломатичними номерними знаками. На ньому посадовці МЗС України намагалися перевезти до Європейського Союзу:

140 тис. дол. США, 67,2 тисяч євро, 11,6 тис. польських злотих,

майже 16 кг виробів із золота, орієнтованою вартістю 15 млн грн.;

тютюнові вироби у кількості 8826 блоків на 1,5 млн грн. за цінами чорного ринку.





«За мою каденцію на посаді міністра ми не будемо замовчувати такі ганебні випадки і, тим більше, покривати їх фігурантів», – заявив Кулеба.





