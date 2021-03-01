СБУ викрила двох дипломатів на масштабній контрабанді золота, грошей і тютюну
Контррозвідка СБУ заблокувала канал контрабанди до ЄС, організований посадовцями МЗС України
Фото: СБУ
Міністр закордонних справ повідомив, що обох причетних до справи співробітників негайно відкликали із довгострокового закордонного відрядження
Контррозвідники Служби безпеки України викрили і припинили протиправну діяльність чинних та колишніх посадовців МЗС України. Чиновники використовували офіційні документи зовнішньополітичного відомства для перевезення диппошти та контрабанди підакцизних товарів, пише СБУ України.
Зокрема, на митному посту «Ягодин» Волинської митниці контррозвідники СБУ, спільно із слідчими ДБР, затримали вантажний транспортний засіб з дипломатичними номерними знаками. На ньому посадовці МЗС України намагалися перевезти до Європейського Союзу:
- 140 тис. дол. США, 67,2 тисяч євро, 11,6 тис. польських злотих,
- майже 16 кг виробів із золота, орієнтованою вартістю 15 млн грн.;
- тютюнові вироби у кількості 8826 блоків на 1,5 млн грн. за цінами чорного ринку.
Слідство триває. І вже відомо, що очільник МЗС Дмитро Кулеба відкликав з посольства у Польщі двох дипломатів, яких підозрюють в контрабанді.
«За мою каденцію на посаді міністра ми не будемо замовчувати такі ганебні випадки і, тим більше, покривати їх фігурантів», – заявив Кулеба.
Обидва прицівники негайно відкликані з довгострокового закордонного відрядження, їх роботу в посольстві завершено. Проти обох розпочато дисциплінарне розслідування, за результатами буде прийнято відповідне рішення. Кулеба пообіцяв, що МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронцями, від яких чекає швидкого і неупередженого розслідування.