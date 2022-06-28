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    Політика

    Названо прізвище особи, яка готувала проєкт «Миколаївської народної республіки»

    Сергій Шубін був депутатом від партії Наталії Вітренко &laquo;Народна опозиція&raquo; - Названо прізвище особи, яка готувала проєкт «Миколаївської народної республіки»
    Сергій Шубін був депутатом від партії Наталії Вітренко «Народна опозиція»
    фото з відкритих джерел

    Колаборант неодноразово втрапляв у скандали через свою проросійську позицію

    Джерела «Главкому» у силових органах Миколаївщини повідомляють, що ідеологом так званої «Миколаївської народної республіки», якого затримала СБУ, є депутат Миколаївської міської ради VI скликання від Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» Сергій Шубін. Про це йдеться у статті «Главкому» «Обличчя зради. Хто і як створював «Миколаївську народну республіку».

    Як зазначається у публікації, ще донедавна Шубін очолював кафедру гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія». Чоловік має вчене звання доктор наук з державного управління, кандидат політичних наук.

    Доктор наук Сергій Шубін неодноразово потрапляв у скандали, пов’язані з його поглядами та висловлюваннями. Зокрема, у 2021 році у коментарях до допису він назвав українську мову «блювотою», а її популяризацію – насильницьким нав’язуванням.

    За спостереженнями активіста Сергія Стерненка, фейсбук-аккаунт доктора наук з державного управління дуже красномовний: Шубін підписаний на усі сторінки регіональних представництв Анатолія Шарія, пабліки про «русский мир» та культуру держави-агресорки. Він часто перепощує дописи про етнографію Росію.

    На початку 2021 року Сергій Шубін уляпався у ще одну сумнівну історію. Під час лекції розповідав миколаївським студентам, що Україна розпадеться. На його думку, першими відділяться західні регіони.

    «Як там вона в історії називалася ЗУНР? От і ЗУНР будемо собі будувати, знайдемо собі Петлюру і будуватимемо», – заявив викладач.

    Тоді ж на лекції науковець заявив, що георгіївська стрічка символізує героїзм, але в Україні її сприймають «неправильно». Також чоловік стверджував, що «ДНР» і «ЛНР» не є терористичними організаціями.

    Керівництво вишу, де працює Шубін, відреагувало на його неприйнятну поведінку і оголосило догану.

    Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що колишній депутат Миколаївська міської ради підготував документальне, правове та суспільно-політичне «обґрунтування» для створення та функціонування фейкової «Миколаївської народної республіки» («МНР»). Під час обшуку правоохоронці вилучили беззаперечні докази причетності особи до протиправної діяльності: переписку з представниками спецслужб РФ; російську та радянську символіку; особисті нотатки щодо створення та діяльності так званої «МНР».

    За завданням російських спецслужб, він розробив концепцію «Миколаївської народної республіки», яка у подальшому мала «приєднатися» до РФ. Наразі зловмисника затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада).

    Читайте також: Обличчя зради. Хто і як створював «Миколаївську народну республіку»
    Теги: росія окупанти СБУ депутат війна Миколаївщина Миколаїв Україна державна зрада колабораціонізм окупація #stoprussia
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    Названо прізвище особи, яка готувала проєкт «Миколаївської народної республіки»