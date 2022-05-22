В Україні заарештовано першого «мера»-колаборанта

Колаборант недовго «керував» селищем Димер у Вишгородському районі на Київщині

В Україні заарештували Олександра Харченка, призначеного російськими військовими під час окупації «мером» селища Димер Київської області. Про це пише The Wall Street Journal.

За даними журналістів, держзраду підозрюваний скоїв одразу після входження окупантів у місто. Він нібито добровільно запропонував свої послуги й очолив колабораційну «адміністрацію».

Призначений росіянами «мер» Димера намагався переконати місцевих жителів підтримати Москву.

Харченко нібито запропонував зробити дві речі:

відновити роботу основних місцевих служб;

добитися, щоб жителі Димерки почали добре ставитися до окупантів.

Найцікавішим є те, що доказом у суді може бути відео, яке оприлюднили 28 березня в Міноборони Росії. На ньому військові ворога нібито роздавали їжу місцевим жителям, а Харченко поряд говорив не боятися росіян.

«Не довіряйте українським ЗМІ, російські солдати не ворожі, до них можна нормально підійти та вирішити з ними всі питання», – казав підозрюваний колабораціоніст.

На початку травня окупанти покинули Димер. Харченко при цьому залишився у селищі. За даними WSJ, він ледве вижив після обстрілу машини українськими військами. Тепер він постав перед судом у справі про співпрацю з військовими Росії.

Нагадаємо, депутат Охтирської райради підозрюється у співпраці з окупантами.

Також відомо, що оголошено про підозру у держзраді працівнику «Азовсталі», який «здав» окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.