Обличчя зради. Хто і як створював «Миколаївську народну республіку»
Горе-викладачу Сергію Шубіну загрожує довічне ув’язнення за державну зраду
Подробиці гучного затримання СБУ
Початок тижня ознаменувався ще одним гучним затриманням колаборанта. За повідомленням СБУ, колишній депутат Миколаївська міської ради підготував документальне, правове та суспільно-політичне «обґрунтування» для створення та функціонування фейкової «Миколаївської народної республіки» («МНР»). Під час обшуку правоохоронці вилучили беззаперечні докази причетності особи до протиправної діяльності: переписку з представниками спецслужб РФ; російську та радянську символіку; особисті нотатки щодо створення та діяльності так званої «МНР».
Як вдалося дізнатися «Главкому» зі своїх джерел у силових органах Миколаївщини, ідеологом «МНР», якого викрила СБУ, є депутат Миколаївської міської ради VI скликання від Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» Сергій Шубін. У червні 2022 року суд заборонив цю політичну силу.
Ще донедавна Шубін очолював кафедру гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія». Чоловік має вчене звання доктор наук з державного управління, кандидат політичних наук.
«Рускій мір» під військовий трибунал
За версією слідства, науковець-зрадник напрацював концепцію побудови фейкової «Миколаївської народної республіки». Вона мала бути використана після захоплення області росіянами.
Згідно з копіями документів, які потрапили у розпорядження «Главкома», Миколаївська область мала самостійно проголосити «незалежність» і вийти зі складу України. Паралельно у «молодої республіки» вже були готові атрибути «державності»: герб, гімн і прапор. Проте «незалежність» не була фінальною метою зрадника.
Шубін виписав проєкт ієрархії окупаційної влади. За планом колаборанта, вертикаль мав очолити керівник військово-цивільної адміністрації «МНР». Він управляв би так званими «головними управління служби безпеки, внутрішніх справ, надзвичайних ситуацій» тощо.
Окремо при керівнику військово-цивільної адміністрації запускається «державна рада» (для вирішення завдань із розвитку «МНР») і військовий трибунал, який мав розслідувати важкі злочини, серед яких шпіонаж, зрада Батьківщині (яке поняття сюди вкладається, незрозуміло – «Главком»), терористична і диверсійна діяльність. У принципі, саме такий підхід і були використано у сусідній Херсонський області, яка опинилась під окупацією. А це наводить на думку, що агенти впливу тісно співпрацювали з центром і саме звідти отримували плани «проголошення незалежності».
Фейкова республіка готувалася взяти за основу все краще, що є в Росії: російський рубль як грошову одиницю; системи освіти і охорони здоров’я підганяються під російські стандарти; соціальна політика і пенсійна система також вдихають «свіжий» ковток російського.
І, нарешті, головне – культурна і духовна сфера мали функціонувати на принципах і фундаменті «руского міра», «в основі якого лежить російська православна духовність із врахуванням потреб та інтересів інших народів і релігійних конфесій, які населяють «МНР».
Після того, як завершиться війна (колаборант розраховував саме на перемогу Росії – «Главком»), псевдоутворення повинно було клопотати перед Путіним включення її до складу РФ як окремого регіону. На цьому історія «МНР» мала б логічно фіналізуватися.
Викладач-українофоб
Доктор наук Сергій Шубін неодноразово потравляв у скандали, пов’язані з його поглядами та висловлюваннями. Зокрема, у 2021 році у коментарях до допису він назвав українську мову «блювотою», а її популяризацію – насильницьким нав’язуванням.
скріншот з відео
За спостереженнями активіста Сергія Стерненка, фейсбук-аккаунт доктора наук з державного управління дуже красномовний: Шубін підписаний на усі сторінки регіональних представництв Анатолія Шарія, пабліки про «русский мир» та культуру держави-агресорки. Він часто перепощує дописи про етнографію Росію.
На початку 2021 року Сергій Шубін уляпався у ще одну сумнівну історію. Під час лекції розповідав миколаївським студентам, що Україна розпадеться. На його думку, першими відділяться західні регіони.
«Як там вона в історії називалася ЗУНР? От і ЗУНР будемо собі будувати, знайдемо собі Петлюру і будуватимемо», – заявив викладач.
Тоді ж на лекції науковець заявив, що георгіївська стрічка символізує героїзм, але в Україні її сприймають «неправильно». Також чоловік стверджував, що «ДНР» і «ЛНР» не є терористичними організаціями.
Керівництво вишу, де працює Шубін, відреагувало на його неприйнятну поведінку і оголосило догану.
Наразі ж горе-викладачу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України («Державна зрада»). Санкція статті передбачає позбавлення волі на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
Віталій Тараненко, «Главком»