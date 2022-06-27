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    Кримінал

    Обличчя зради. Хто і як створював «Миколаївську народну республіку»

    Колаборанти
    Горе-викладачу Сергію Шубіну загрожує довічне ув&rsquo;язнення за державну зраду<i></i> - Обличчя зради. Хто і як створював «Миколаївську народну республіку»

    Горе-викладачу Сергію Шубіну загрожує довічне ув’язнення за державну зраду

    фото з відкритих джерел

    Подробиці гучного затримання СБУ

    Початок тижня ознаменувався ще одним гучним затриманням колаборанта. За повідомленням СБУ, колишній депутат Миколаївська міської ради підготував документальне, правове та суспільно-політичне «обґрунтування» для створення та функціонування фейкової «Миколаївської народної республіки» («МНР»). Під час обшуку правоохоронці вилучили беззаперечні докази причетності особи до протиправної діяльності: переписку з представниками спецслужб РФ; російську та радянську символіку; особисті нотатки щодо створення та діяльності так званої «МНР».

    Як вдалося дізнатися «Главкому» зі своїх джерел у силових органах Миколаївщини, ідеологом «МНР», якого викрила СБУ, є депутат Миколаївської міської ради VI скликання від Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» Сергій Шубін. У червні 2022 року суд заборонив цю політичну силу.

    Ще донедавна Шубін очолював кафедру гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія». Чоловік має вчене звання доктор наук з державного управління, кандидат політичних наук.

    «Рускій мір» під військовий трибунал

    За версією слідства, науковець-зрадник напрацював концепцію побудови фейкової «Миколаївської народної республіки». Вона мала бути використана після захоплення області росіянами.

    Згідно з копіями документів, які потрапили у розпорядження «Главкома», Миколаївська область мала самостійно проголосити «незалежність» і вийти зі складу України. Паралельно у «молодої республіки» вже були готові атрибути «державності»: герб, гімн і прапор. Проте «незалежність» не була фінальною метою зрадника.

    Шубін виписав проєкт ієрархії окупаційної влади. За планом колаборанта, вертикаль мав очолити керівник військово-цивільної адміністрації «МНР». Він управляв би так званими «головними управління служби безпеки, внутрішніх справ, надзвичайних ситуацій» тощо.

    Окремо при керівнику військово-цивільної адміністрації запускається «державна рада» (для вирішення завдань із розвитку «МНР») і військовий трибунал, який мав розслідувати важкі злочини, серед яких шпіонаж, зрада Батьківщині (яке поняття сюди вкладається, незрозуміло – «Главком»), терористична і диверсійна діяльність. У принципі, саме такий підхід і були використано у сусідній Херсонський області, яка опинилась під окупацією. А це наводить на думку, що агенти впливу тісно співпрацювали з центром і саме звідти отримували плани «проголошення незалежності».

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    Обличчя зради. Хто і як створював «Миколаївську народну республіку»
    Обличчя зради. Хто і як створював «Миколаївську народну республіку»
    Обличчя зради. Хто і як створював «Миколаївську народну республіку»
    Обличчя зради. Хто і як створював «Миколаївську народну республіку»
    Обличчя зради. Хто і як створював «Миколаївську народну республіку»
    Обличчя зради. Хто і як створював «Миколаївську народну республіку»
    Обличчя зради. Хто і як створював «Миколаївську народну республіку»
    Обличчя зради. Хто і як створював «Миколаївську народну республіку»

    Фейкова республіка готувалася взяти за основу все краще, що є в Росії: російський рубль як грошову одиницю; системи освіти і охорони здоров’я підганяються під російські стандарти; соціальна політика і пенсійна система також вдихають «свіжий» ковток російського.

    І, нарешті, головне – культурна і духовна сфера мали функціонувати на принципах і фундаменті «руского міра», «в основі якого лежить російська православна духовність із врахуванням потреб та інтересів інших народів і релігійних конфесій, які населяють «МНР».

    Після того, як завершиться війна (колаборант розраховував саме на перемогу Росії – «Главком»), псевдоутворення повинно було клопотати перед Путіним включення її до складу РФ як окремого регіону. На цьому історія «МНР» мала б логічно фіналізуватися.

    Фото з сайту СБУ

    Фото з сайту СБУ

    Викладач-українофоб

    Доктор наук Сергій Шубін неодноразово потравляв у скандали, пов’язані з його поглядами та висловлюваннями. Зокрема, у 2021 році у коментарях до допису він назвав українську мову «блювотою», а її популяризацію – насильницьким нав’язуванням.

    Коментар Шубіна про українську мовускріншот з відео

    Коментар Шубіна про українську мову
    скріншот з відео

    За спостереженнями активіста Сергія Стерненка, фейсбук-аккаунт доктора наук з державного управління дуже красномовний: Шубін підписаний на усі сторінки регіональних представництв Анатолія Шарія, пабліки про «русский мир» та культуру держави-агресорки. Він часто перепощує дописи про етнографію Росію.

    На початку 2021 року Сергій Шубін уляпався у ще одну сумнівну історію. Під час лекції розповідав миколаївським студентам, що Україна розпадеться. На його думку, першими відділяться західні регіони.

    «Як там вона в історії називалася ЗУНР? От і ЗУНР будемо собі будувати, знайдемо собі Петлюру і будуватимемо», – заявив викладач.

    Тоді ж на лекції науковець заявив, що георгіївська стрічка символізує героїзм, але в Україні її сприймають «неправильно». Також чоловік стверджував, що «ДНР» і «ЛНР» не є терористичними організаціями.

    Керівництво вишу, де працює Шубін, відреагувало на його неприйнятну поведінку і оголосило догану.

    Документи з Facebook нардепки Наталії Піпи

    Документи з Facebook нардепки Наталії Піпи

    Наразі ж горе-викладачу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України («Державна зрада»). Санкція статті передбачає позбавлення волі на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

    Віталій Тараненко, «Главком»

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Миколаїв Україна державна зрада колабораціонізм окупація #stoprussia
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    Обличчя зради. Хто і як створював «Миколаївську народну республіку»