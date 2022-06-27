Обличчя зради. Хто і як створював «Миколаївську народну республіку»

Подробиці гучного затримання СБУ

Початок тижня ознаменувався ще одним гучним затриманням колаборанта. За повідомленням СБУ, колишній депутат Миколаївська міської ради підготував документальне, правове та суспільно-політичне «обґрунтування» для створення та функціонування фейкової «Миколаївської народної республіки» («МНР»). Під час обшуку правоохоронці вилучили беззаперечні докази причетності особи до протиправної діяльності: переписку з представниками спецслужб РФ; російську та радянську символіку; особисті нотатки щодо створення та діяльності так званої «МНР».

Як вдалося дізнатися «Главкому» зі своїх джерел у силових органах Миколаївщини, ідеологом «МНР», якого викрила СБУ, є депутат Миколаївської міської ради VI скликання від Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» Сергій Шубін. У червні 2022 року суд заборонив цю політичну силу.

Ще донедавна Шубін очолював кафедру гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія». Чоловік має вчене звання доктор наук з державного управління, кандидат політичних наук.

«Рускій мір» під військовий трибунал

За версією слідства, науковець-зрадник напрацював концепцію побудови фейкової «Миколаївської народної республіки». Вона мала бути використана після захоплення області росіянами.

Згідно з копіями документів, які потрапили у розпорядження «Главкома», Миколаївська область мала самостійно проголосити «незалежність» і вийти зі складу України. Паралельно у «молодої республіки» вже були готові атрибути «державності»: герб, гімн і прапор. Проте «незалежність» не була фінальною метою зрадника.

Шубін виписав проєкт ієрархії окупаційної влади. За планом колаборанта, вертикаль мав очолити керівник військово-цивільної адміністрації «МНР». Він управляв би так званими «головними управління служби безпеки, внутрішніх справ, надзвичайних ситуацій» тощо.

Окремо при керівнику військово-цивільної адміністрації запускається «державна рада» (для вирішення завдань із розвитку «МНР») і військовий трибунал, який мав розслідувати важкі злочини, серед яких шпіонаж, зрада Батьківщині (яке поняття сюди вкладається, незрозуміло – «Главком»), терористична і диверсійна діяльність. У принципі, саме такий підхід і були використано у сусідній Херсонський області, яка опинилась під окупацією. А це наводить на думку, що агенти впливу тісно співпрацювали з центром і саме звідти отримували плани «проголошення незалежності».

Фейкова республіка готувалася взяти за основу все краще, що є в Росії: російський рубль як грошову одиницю; системи освіти і охорони здоров’я підганяються під російські стандарти; соціальна політика і пенсійна система також вдихають «свіжий» ковток російського.

І, нарешті, головне – культурна і духовна сфера мали функціонувати на принципах і фундаменті «руского міра», «в основі якого лежить російська православна духовність із врахуванням потреб та інтересів інших народів і релігійних конфесій, які населяють «МНР».

Після того, як завершиться війна (колаборант розраховував саме на перемогу Росії – «Главком»), псевдоутворення повинно було клопотати перед Путіним включення її до складу РФ як окремого регіону. На цьому історія «МНР» мала б логічно фіналізуватися.

Фото з сайту СБУ

Викладач-українофоб

Доктор наук Сергій Шубін неодноразово потравляв у скандали, пов’язані з його поглядами та висловлюваннями. Зокрема, у 2021 році у коментарях до допису він назвав українську мову «блювотою», а її популяризацію – насильницьким нав’язуванням.

Коментар Шубіна про українську мову

скріншот з відео

За спостереженнями активіста Сергія Стерненка, фейсбук-аккаунт доктора наук з державного управління дуже красномовний: Шубін підписаний на усі сторінки регіональних представництв Анатолія Шарія, пабліки про «русский мир» та культуру держави-агресорки. Він часто перепощує дописи про етнографію Росію.

На початку 2021 року Сергій Шубін уляпався у ще одну сумнівну історію. Під час лекції розповідав миколаївським студентам, що Україна розпадеться. На його думку, першими відділяться західні регіони.

«Як там вона в історії називалася ЗУНР? От і ЗУНР будемо собі будувати, знайдемо собі Петлюру і будуватимемо», – заявив викладач.

Тоді ж на лекції науковець заявив, що георгіївська стрічка символізує героїзм, але в Україні її сприймають «неправильно». Також чоловік стверджував, що «ДНР» і «ЛНР» не є терористичними організаціями.

Керівництво вишу, де працює Шубін, відреагувало на його неприйнятну поведінку і оголосило догану.

Документи з Facebook нардепки Наталії Піпи

Наразі ж горе-викладачу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України («Державна зрада»). Санкція статті передбачає позбавлення волі на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Віталій Тараненко, «Главком»