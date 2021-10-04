Не сподобалася критика Зеленського. Як «Слуги народу» тікали під час виступу Порошенка
«Слуги» образилися на слова Порошенка та зібрали свій брифінг
Представники провладної фракції «Слуга народу» вирішили бойкотувати виступ п'ятого президента Петра Порошенка під час погоджувальної ради у парламенті, коли той почав критикувати Володимира Зеленського. Лідер «Європейської солідарності» у своїй промові наголосив, зокрема, що першим пріоритетом роботи парламенту є захист національної безпеки та соціальний захист.
Наприкінці виступу Порошенко наголосив про «міжнародні злочини вищого керівництва держави та особисто Володимира Зеленського». На це «слуги» просто почали зриватися з робочих місць та демонстративно залишати залу засідань.
За словами депутатки від фракції «Голос» Олександри Устінової, майже всі голови комітетів від «Слуги народу» демонстративно пішли з погоджувальної під час виступу Порошенка.
Після цього «слуги» зібрали брифінг, на якому заявили, що відповідно до регламенту, погоджувальна рада є робочим неполітичним органом, де збираються голови фракцій. Тому голова їхньої фракції залишився на своєму робочому місці для випрацьовування порядку денного Ради.
Нагадаємо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.
У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.
Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.
Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.
Нардепка та соратниця Петра Порошенка Ірина Геращенко розповіла, що Зеленський і його партнери виводили кошти в офшори, не сплачуючи податків до бюджету.