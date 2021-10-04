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    Не сподобалася критика Зеленського. Як «Слуги народу» тікали під час виступу Порошенка

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    &laquo;Слуги&raquo; позривалися з робочих місць та демонстративно залишили залу засідань - Не сподобалася критика Зеленського. Як «Слуги народу» тікали під час виступу Порошенка
    «Слуги» позривалися з робочих місць та демонстративно залишили залу засідань
    скріншот з відео

    «Слуги» образилися на слова Порошенка та зібрали свій брифінг

    Представники провладної фракції «Слуга народу» вирішили бойкотувати виступ п'ятого президента Петра Порошенка під час погоджувальної ради у парламенті, коли той почав критикувати Володимира Зеленського. Лідер «Європейської солідарності» у своїй промові наголосив, зокрема, що першим пріоритетом роботи парламенту є захист національної безпеки та соціальний захист.

    Наприкінці виступу Порошенко наголосив про «міжнародні злочини вищого керівництва держави та особисто Володимира Зеленського». На це «слуги» просто почали зриватися з робочих місць та демонстративно залишати залу засідань.

    За словами депутатки від фракції «Голос» Олександри Устінової, майже всі голови комітетів від «Слуги народу» демонстративно пішли з погоджувальної під час виступу Порошенка.

    Після цього «слуги» зібрали брифінг, на якому заявили, що відповідно до регламенту, погоджувальна рада є робочим неполітичним органом, де збираються голови фракцій. Тому голова їхньої фракції залишився на своєму робочому місці для випрацьовування порядку денного Ради.

    Нагадаємо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.

    У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

    Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

    Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

    Нардепка та соратниця Петра Порошенка Ірина Геращенко розповіла, що Зеленський і його партнери виводили кошти в офшори, не сплачуючи податків до бюджету.

    Теги: Петро Порошенко корупція в Україні Володимир Зеленський розслідування президент партія Слуга народу
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    Не сподобалася критика Зеленського. Як «Слуги народу» тікали під час виступу Порошенка