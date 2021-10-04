Війна починається? Разумков заявив про відсутність демократії у «Слузі народу»

Спікер готовий зустрітися з представниками інших фракцій і обговорити своє звільнення

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поставив під сумніви дотримання принципів демократії у фракції «Слуга народу», після того, як йому відмовили у зустрічі з колегами. Про це він заявив під час виступу на Погоджувальній раді депутатських фракцій та груп.

«Щодо питань, пов’язаних з діяльністю та зустрічами у фракціях, дійсно була запропонована зустріч фракції «Слуга народу» сьогодні на 18 годину щодо ініціативи, яка надійшла від колег про відкликання з посади голови Верховної Ради. Я отримав офіційний лист про відмову, що сенсу в такій зустрічі немає. Позиція опрацьована та дуже добре, що вона притримується лише однієї точки зору, інші точки зору не потрібні. Це дійсно принципи демократії», – зіронізував голова Ради.

Спікер також заявив, що готовий зустрітися з представниками інших фракцій, якщо виникне така необхідність. «Я також хотів би звернутися до всіх інших фракцій, депутатських груп. Якщо буде потреба обговорити діяльність голови ВР щодо незадовільної моєї роботи за останні два роки, я готовий зустрітися, почути і зауваження, і пропозиції», – заявив Разумков.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у нього немає конфліктів з фракцією «Слуга народу» та він готовий відкрито з усіма говорити про тему своєї відставки під час ефіру програми «Свобода слова Савіка Шустера».

До слова, у «Слузі народу» назвали основного кандидата на посаду спікера Верховної Ради.

Нагадаємо, фракція «Слуга народу» найближчого понеділка розпочне процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Також Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.

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