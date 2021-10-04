«Чиста спекуляція». Венедіктова відреагувала на розслідування Pandora Рapers

Генпрокурорка наголосила, що справа Приватбанку давно у розпорядженні НАБУ

Генеральнаа прокурорка України Ірина Венедіктова прокоментувала фільм-розслідування «Слідства.Інфо» під назвою «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни. Венедіктова зазначила, що як посадовець, вона не має права робити жодних коментарів щодо цього та давати оцінки «запропонованій глядачеві екранізації». Однак деякі коментарі генпрокурорка все ж таки оприлюднила. Зокрема про те, що стосується Приватбанку.

«Будь-якого роду інформація, що має стосунок до діяльності Приватбанку, давно перебуває в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялася раніше і перевіряється зараз практично «під мікроскопом». Іншими словами, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом. Детективи НАБУ (в рамках своїх компетенцій і обмежень щодо нерозголошення таємниці слідства) популярно пояснили своє бачення»

Вона наголосила, що «достовірність матеріалу – черговий знак питання», адже юристи сприймають матеріал юридично, а не «сценічно».

«Хочу сказати про те, що мене по-справжньому зачепило: і професійно, і по-людськи. Автор намагається натякнути глядачеві, що Офіс генпрокурора певною мірою «пригальмовує» розслідування справ із орбіти Приватбанку. Так, прямо про це в сюжеті не сказано, але запах легко вловлюється. Рішуче заявляю, що манера, в якій підноситься цей натяк на нашу бездіяльність, – чиста спекуляція.

Особисто я взяла на себе відповідальність зсунути з мертвої точки розслідування цих кримінальних проваджень. Аудиторія вже не згадає всіх подробиць і складнощів, з якими ми зіштовхувались: від небажання або, якщо хочете, страху правоохоронців приймати процесуальні рішення, до серцевих нападів у експертів. Артем Сергійович Ситник та Максим Олександрович Грищук добре розуміють всю «підноготну» сказаного», – написала генпрокурорка.

Венедіктова каже, що не перший раз бачить, як «комусь приходить в голову припускати, що саме зі стін Офісу генпрокурора «протекла» інформація про можливе повідомлення про підозру одному з фігурантів справи Приватбанку, літак із яким свого часу вдалося посадити в Україні.

«І Артем Ситник, і я маємо інформацію про те, що ні Офіс генпрокурора, ні особисто я до витоку не причетні. Впевнена, у вас є всі можливості це перевірити. У нас є версії того, що сталося, і станом на сьогодні ще встановлюємо причетних. Прошу припинити розповсюджувати дурниці», – звертається Венедіктова.

Генпрокурорка нагадала, що в силу обов‘язків, вона володіє дуже важливою та чутливою інформацією про хід слідчих дій у всіх резонансних справах.

«Як ви встигли помітити, розслідування цих справ проводиться компетентно і в умовах інформаційного вакууму. Хочу сказати, що мотивувати співробітників правоохоронних органів рухати гучні справи, як ця – завдання не з простих. Олігархи – це не просто біда держави, це ще і влада, сила, непересічні можливості, грошовий ресурс, ЗМІ і багато чого іншого», – пише Венедіктова.

«В Україні мало хто вірив, що в когось вистачить мужності поставити свій підпис під підозрою хоч комусь, в кого в обоймі все, про що я написала вище – мені вистачило. І не раз. Я брала відповідальність на себе особисто і демонструвала готовність приймати складні непопулярні рішення», – наголосила очільниця Офісу генпрокурора.

Вона також нагадала у своєму зверненні, що 27 квітня 2020 року судді Верховного суду звернулися до Вищої ради правосуддя із скаргою на її дії.

«Тоді я вважала за потрібне зробити відеозвернення на тему принципової позиції Офісу генпрокурора в питанні судового розгляду Великою палатою Верховного суду справи за позовом групи осіб, які під час націоналізації Приватбанку були кваліфіковані Нацбанком і Мінфіном, як пов‘язані з банком. На кону був 1 млрд гривень (який би швидко переріс у 29 млрд) і інтерес держави. Я ні в якому разі не планувала здійснювати будь-якого тиску на суд, який дуже поважаю. Я усвідомлюю кожне сказане слово і обережно та уважно ставлюсь до всіх рішень всіх без винятку судів.

Таким чином я звернулась не тільки до суду, а і до громадян України – позиція Офісу генпрокурора має бути для всіх зрозумілою і прозорою, а рішення приймає суд, а не прокурор. Того разу судді, що входять до складу Великої палати Верховного суду, прийняли рішення 15 червня 2020 року, яким скасували всі інші рішення, оскільки, на їхню думку, адміністративна судова вертикаль не могла слухати такі позови та приймати за ними рішення. Офіс генпрокурора був стороною у цій судовій справі», – повідомила Венедіктова.

Наостанок гепрокурорка звернулася до журналістів «Слідство. Інфо», яким була надана відповідь на їхній запит. У своєму листі співробітники управління інформаційної політики Офісу генпрокурора відзначили, що запитувана вами інформація вивчається детективами НАБУ та прокурорами САП у ході розслідування різних кримінальних проваджень.

«Вибачте, але Офіс генпрокурора не працює і не може працювати на художній результат і глядацькі симпатії від переглядів фільмів вашого авторства. Природно, що така інформація на цьому етапі є закритою і ніхто не в праві її надати, не порушивши закон, про що добре знають детективи та прокурори. Але твердження, що запит журналістів був проігнорований, – помилка, яку я прошу виправити», – йдеться у повідомленні Венедіктової.

Нагадаємо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.

У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Крім того, стало відомо, хто з оточення Путіна «засвітився» у Pandora Papers.