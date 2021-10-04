Зеленський і його партнери виводили кошти в офшори, не сплачуючи податків до бюджету

Зеленський ніколи не здасть олігархів

Жоден олігархічний телеканал не скаже ні слова про розслідування, яке зараз в центрі уваги світових ЗМІ

Розслідування про офшорного президента Зеленського вийшло не лише в «Слідство.Інфо» .

Десятки найвпливовіших світових медіа одночасно видали шокуючі факти від «Pandora. Papers».

Прізвище Зеленського знову на перших шпальтах на всіх мовах світу та знову в центрі скандалу.

Він не просто партнер олігархів. Він і його спільники разом виводили кошти в офшори, не сплачуючи жодних податків українському бюджету, не декларуючи ці доходи.

Він брехав у 19, коли заперечував інформацію про офшори. Він оббріхував нашу політичну команду. Він бреше зараз, базікаючи про деолігархізацію та залишаючись вірним партнером олігархів.

Тому.

Вони продовжать розповідати про Порошенка, проти якого «незалежні» силові органи навідкривали десятки фейкових справ.

До речі, що всі ці незалежні керівники «незалежних» структур робили в Трускавці?

І чи відкриють вони зараз справи про відмивання коштів, виведення капіталу, несплату податків, легалізацію коштів, отриманих сумнівним шляхом, брехню в деклараціях?

Він бреше про вагнерівців. Він бреше про деолігархізацію.

Зеленський ніколи не здасть олігархів. Він=вони. Які б дешеві спектаклі не розігрувалися на РНБО та в Раді.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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